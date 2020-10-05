【美股期貨】特朗普最快今日出院　美科技股盤前反彈Tesla升逾2%（不斷更新）

▲ 【美股期貨】特朗普最快今日出院 美股期貨向上

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，經過一個周末留院治療，醫生預期特朗普最快可以今日出院，美股期貨向上。另外，市場關注美國民主黨與白宮可否達成新紓困計劃。

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即市走勢：

【17︰45】布蘭特期油漲逾3%，每桶報40.44美元。

【16：53】英國9月服務業PMI終值意外錄得向上修定，終值為56.1，高於預期的55，前值為55.1；英國綜合PMI終值56.5，同樣高於預期的55.6。英鎊兌美元微升，現報1.295。

英國脫歐過渡期今年12月31日結束，英國首相約翰遜表示，他不會特別希望過渡期結束時沒有達成新貿易協議。高盛建議客戶買入英鎊，並指出最近的事件表明，英國和歐盟正朝著達成英退後貿易協議的方向靠攏，高盛估計該協議可能在11月初達成。

【16：29】吉利德科學(美股：GILD.O)盤前升近半成。外電報道，美國政府將放棄對吉利德科學生產的新冠病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)的供應控制權。自從5月份被授予緊急使用權以來，該藥一直處於短缺狀態。

美國衛生與公眾服務部和吉利德科學表示，從周四開始吉利德將以與其他藥物相同的銷售方式，根據市場需求直接向醫院銷售該藥。

【16：23】美股科技股盤前反彈，Tesla(美：TSLA)盤前反彈逾2%；蘋果(美：AAPL)下周料發布iPhone 12，盤前升逾1%。另外，亞馬遜(美：AMZN)升0.8%。

【15：45】道指期貨及納指期貨升0.5%，標指期貨升0.4%。

【15：00】歐洲股市開市造好，英國富時100指數升0.6%，德法升0.5%。

【13：00】美股期貨向上，道指期貨現升0.7%，報27751點；標指及納指期貨現分別升0.62%及0.88%。

編輯：吳敏芳