【美股市況】道指升500點 美國研限制騰訊支付平台 關注聯儲局會議紀要（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，拖累道指隔晚跌375點。特朗普於今早亞洲時段再發文指，願意簽署獨立的刺激措施法案，美股開市做好，早段最多升逾400點。

外電引述消息人士稱，特朗普政府正在研究對螞蟻集團和騰訊 （00700） 的限制措施，原因是擔心騰訊及螞蟻企業的電子支付平台威脅美國國家安全。

特朗普表示願意簽署獨立的刺激措施法案，並稱國會應該「立即簽署」250億美元的就業援助支持航空企業。航空股造好。

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即市走勢︰

【01︰58】道指升逾500點，高見28287點。

【01︰49】道指升483點，報28256點；標指升1.6%；納指升1.88%。

【01︰21】外電引述消息人士稱，特朗普政府正在研究對螞蟻集團和騰訊 （00700） 的限制措施，原因是擔心騰訊及螞蟻企業的電子支付平台威脅美國國家安全。

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【23︰51】美股升幅擴大，道指升424點，報28197點；標指升1.3%，報3405點；納指升1.46%，報11317點。

【23︰14】Netflix（美︰NFLX）漲逾5%，報532.25美元。

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【22︰42】航空股領漲大市，波音（美︰BA）漲3.3%，道指升404點，標指升1.2%；納指升逾1%。

【22︰19】道指升逾400點，報28178點。

【21︰37】道指最多升338點，高見28111點。

【21︰30】道指高開198點，報27971點，標指及納指均升逾1%。

【21︰02】美股開市前，道指期貨升202點，報27907點；標指期貨升0.79%；納指期貨升0.89%。

【20︰41】歐洲央行行長拉加德表示，需要保持足夠的刺激來實現目標。

【19︰34】道指期貨續升168點，報27868點；標指期貨升0.55%；納指期貨升0.51%。

【18︰47】紐約期油跌2.8%，報39.5美元。

【17︰58】道指期貨升162點，報27862點；標指期貨升0.52%，報3370點；納指期貨升0.55%，報11336點。

【16︰43】美國4大航空公司股價盤前造好，聯合航空（United Airlines，美：UAL）升3.5%；達美航空（Delta Airlines，美：DAL）升1.9%；美國航空（American Airlines，美：AAL）升3.1%；西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）升0.7%。

特朗普表示參眾兩院應立刻通過250億美元航空公司支薪和1350億美元的中小企派支票保障方案。

【15︰28】道指期貨升186點，報27886點；標指期貨升21點，報3374點；納指期貨升70點，報11344點。

【15︰00】歐洲股市初段靠穩，德股升0.04%；英股升0.2%；法股跌0.05%。

【14︰14】美股期貨升幅擴大，道指期貨升104點，報27804點；標指期貨升11點，報3364點；納指期貨升40點，報11314點。

【12︰03】美股期貨靠穩，道指期貨升14點，報27714點；標指期貨升1點，報3355點；納指期貨升13點，報11287點。

【11︰15】特朗普於香港時間周三早上再發文指，參眾兩院應立刻通過250億美元航空公司支薪和1350億美元的中小企派支票保障方案，利用早前通過的保障法案（Cares Act）未動用資金支付，他會即時簽署。

【10︰40】美國眾議院司法委員會反壟斷小組發表報告，針對美國4大科技公司，即亞馬遜（美︰AMZN）、Google母公司Alphabet（美︰GOOGL）、Facebook（美︰FB）及蘋果公司（Apple，美︰AAPL）的壟斷情況，批評這些科技龍頭濫用支配地位。報告中最嚴厲的建議是，建議國會考慮立法阻止這些公司擁有不同的業務類別，或導致相關科技巨頭分拆業務。

道指跌375點港股ADR升28點 原油價格升逾3%

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10月6日（二）市況

美國總統特朗普臨近收市指，不會再就紓綑草案與民主黨談判，直到當選後才推出刺激法案，另外，眾議院報告稱，國會應考慮分拆大型科技企業，並限制併購。兩大負面消息，拖累道指及納指齊挫，道指收市跌375點，失28000關。

眾議院司法委員會就亞馬遜、蘋果公司、facebook及Google的商業行為，在超過一年時間的多場聽證會後，周二終於發表報告，指那些公司是自石油大王、鐵路大亨後，再次出現的壟斷，儘管這些企業為社會帶來好處，同時亦要付上代價，建議拆分企業，以免損害競爭。

報告續指，這些企業通常營運一個市場，在這裏自行製定一套規則，同時亦參與競爭，並以私人規則監管。報告認為，其任何的企業併購亦要視為反競爭，除非是有公眾利益。在過往聽議會上，委員會批評這些科網巨企損害經濟、不鼓勵創業精神、打擊就業、增加成本，以及低質量，因為企業權力太大，打擊新型競爭、創意及革新。

美國科網股收市跌勢：

蘋果 113.16 -2.9% facebook 258.66 -2.3% amazon 3,099.96 -3.1% google 1,451.02 -2.1% AMD 84.48 -1.9% 迪士尼 120.85 -2.0% TESLA 413.98 -2.7% ZOOM 478.25 -1.5% Unity 82.74 -1.5%

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外圍數據 預測 實際 前期 德國8月工廠訂單（按月） 2.8% 4.5% 2.8% 德國8月工廠訂單（按年） -3.8% -2.2% -7.3% 英國9月建築業PMI 54 56.8 54.6 美國8月貿易帳 -662億美元 -671億美元 -636億美元

截至5：00 最新報 單日變幅（%） 年至今（%） 亞洲 香港恒指 23980 +0.9 -14.9 香港國指 9447 +0.9 -14.6 中國 3218 - +5.5 台灣 12704 +1.2 +5.9 日本 23433 +1.1 -0.9 韓國 2365 +0.3 +7.7 新加坡 2529 +0.5 -21.5 印度 39559 +1.5 -4.1 歐洲 英國 5949 +0.1 -21.1 法國 4895 +0.5 -18.1 德國 12906 +0.6 -2.6 美國 道指 27772 -1.3 -2.7 標指 3360 -1.4 +4.0 納指 11154 -1.6 +24.3

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌375點，收報27772，標指跌1.4%，收報3360點，納指跌1.6%，收報11154點。

【03：00】特朗普表示，在大選前不會繼續與民主黨進行紓困法案談判，道指跌319點，報27829點。

【01︰48】道指反覆暫升80點，報28229點，標指升0.16%，報3414點；納指跌0.06%。

【01︰00】美國疾控中心表示，截至昨日新冠肺炎確診病例累計達7436278宗，此前一天為7396730宗。

【23︰52】美股3大指數全綫轉跌，道指微跌1點，報28147點；標指跌0.33%；納指跌0.78%。

【23︰35】鮑威爾講話後，美股乏力，納指倒跌0.6%，道指僅升45點。

【22︰55】聯儲局主席鮑威爾發表講話，指經濟復甦之路仍漫長，且目前美國政府的經濟刺激政策仍然偏少，令復甦動力欠奉。他形容，若貨幣與財政政策共同推出直到經濟走出困局，屆時復甦動力將更強勁。而對於市場風險，鮑威爾認為可分為兩項，分別為：（1）肺炎病毒捲土重來、（2）經濟增長放緩引發典型衰退。

【22︰25】紐約期油升4%，道指升123點，納指升0.1%。

【22︰00】美國8月職位空缺從669.7萬，降至649.3萬。

【21︰30】道指高開65點，報28214點；標指升0.1%；納指升跌0.1%。聯儲局主席鮑威爾稍後將會發表講話。

【21︰08】紐約期油日內漲幅擴大至3%，每桶報40.4美元。

【20︰23】美股期貨個別發展，道指期貨升106點，報28101點；標指期貨升0.1%；納指期貨跌0.21%。

【19︰07】美國眾議院議長佩洛西周表示，與美國財長姆欽有關刺激方案的談判進展「非常緩慢」。

【18︰10】道指期貨跌34點。

【15︰00】歐洲股市早段靠穩，德股升0.2%；英股升近0.1%；法股升0.2%。

【13︰55】蘋果公司（Apple Inc，美：AAPL）據報最快下周二（10月13日）發布新iPhone 12，外電最新留意，蘋果在iPhone 12發布會前，先下架由Sonos（美：SONO）、Bose和Logitech等品牌供應的耳機和無線喇叭，料為蘋果自家頭載式耳機和全新小型版HomePod 鋪路。

【iPhone 12】新iPhone發布在即 蘋果下架非自家品牌耳機喇叭

【13︰25】百度（美：BIDU）投資的影視平台愛奇藝 （美： IQ） 周一回應沽空機構Wolfpack Research 的財務造假指控。愛奇藝表示，經公司內部調查後，並沒有證據顯示財務造假，駁斥指控毫無根據。

【中概股】愛奇藝反擊財務造假指控 股價升2%

【12︰00】道指期貨升62點，報28057點；標指期貨升2點，報3395點；納指期貨跌17點，報11452點。

【11︰45】澳洲維持利率0.25厘不變，符合市場預期。

【11︰40】路透報道，樂視創辦人賈躍亭一手創立的電動跑車品牌法拉第未來（Faraday Future）擬透過與SPAC（special-purchase acquisition company）的反向併購，借殼上市。

【賈躍亭創立】電動車初創法拉第未來 擬透過SPAC借殼美股上市

【10︰25】《紐約時報》引述消息報道，有白宮高層官員阻止美國在11月3日美國大選前，發佈關於新冠肺炎疫苗的聯邦指導原則。健康專家憂慮，白宮遲遲未公佈統一使用新冠疫苗的安排，將會削弱公眾對疫苗的信心。

【新冠疫苗】白宮傳阻止在大選前發佈聯邦新冠疫苗指南 疫苗股盤後下跌

【08︰25】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財長努欽（Steven Mnuchin）周一就新一輪刺激方案通電話一小時，市場雖然憧憬白宮達成新一輪刺激方案，惟目前尚未出現接近達成協議的迹象。

【美國經濟】努欽、佩洛西就刺激方案通電 尚未出現接近達成協議迹象

道指升465點港股ADR升128點 油價升逾5%

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10月5日（一）市況

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，經過一個周末留院治療，特朗普已經出院，並乘搭直升機返回白宮，美股期貨收市後繼續向上。道指全日曾升478點，高見28162點，越28000關，納指升勢強勁。另外，市場關注美國民主黨與白宮可否達成新紓困計劃。

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最新報 單日變幅（%） 年至今（%） 亞洲 香港恒指 23767 +1.3 -15.7 香港國指 9447 +0.5 -15.4 中國 3218 - +5.5 台灣 12548 +0.3 +4.6 日本 23312 +0.5 -1.5 韓國 2358 +1.3 +7.3 新加坡 2517 +2.1 -21.9 印度 38973 +2.4 -5.5 歐洲 英國 5942 +0.7 -21.8 法國 4871 +1.0 -18.2 德國 12828 +1.1 -2.5 美國 道指 28148 +1.7 -1.4 標指 3408 +1.8 +5.5 納指 11332 +2.3 +26.3

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即市走勢：

【06︰30】特朗普已出院，並返回白宮。

【04︰00】道指收市升465點或1.7%，收報28148點；標指收報3408點，升1.8%；納指收市升2.3%，收報11332點。

【02︰45】美國總統特朗普表示，他將於當地時間周一下午6時30分，離開馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。美股延續升勢，道指重上28000關，最多升逾400點，暫升373點，報28056點；標指升1.3%，報3391點；納指升1.8%，報11270點。

【01︰39】道指升374點，報28057點；標指升1.4%；納指升1.76%。

【00︰56】道指升361點，報28044點；標指升1.42%；納指升1.87%。

【00︰30】歐洲股市收市造好，英國升0.7%，德法升1.1%及1%。

【23︰44】美國白宮新聞祕書麥克納尼稱她的新冠病毒檢測結果呈陽性。

【22︰36】美股報捷同時，石油亦跟升，紐約期油曾升逾6%，每桶暫報39.08美元，升5.4%。

【22︰31】道指升326點，納指升1.6%。

【22︰25】【完美世界背景】iHuman赴美上市 定價範圍11-13美元

【22︰20】花旗建議可逢低買入全球股票，因為政策支持。

【22︰16】最新公布的美國ISM服務業PMI勝市場預期，道指升260點，報27943點；標指升1.06%；納指升1.16%。

【22︰01】道指升232點，納指升1.2%。

【22︰00】ISM服務業PMI為57.8，超市場預期。

【21︰40】摩通指拜登獲勝可能意味股市風格轉變。

【21︰37】英國稱開始調查新冠肺炎漏報事件。

【21︰33】道指升幅擴至逾200點。

【21︰30】道指高開143點，報27825點；納指升0.88%，報11172點；標指升0.77%，報3374點。

【21︰14】道指期貨升224點，報27789點；標指升0.7%，報3362點；納指升0.78%，報11320點。

【20︰40】外媒報道指，特朗普的醫生團隊將於周一稍後時間決定是否讓他提前出院。

【20︰09】高盛料歐洲央行12月加大緊急資產購買計劃的規模。

【19︰32】道指期貨升187點，報27752點；納指期貨升0.91%。

【19︰28】英國財相指，英國政府將保護公共財政。

【17︰45】布蘭特期油漲逾3%，每桶報40.44美元。

【16：53】英國9月服務業PMI終值意外錄得向上修定，終值為56.1，高於預期的55，前值為55.1；英國綜合PMI終值56.5，同樣高於預期的55.6。英鎊兌美元微升，現報1.295。

英國脫歐過渡期今年12月31日結束，英國首相約翰遜表示，他不會特別希望過渡期結束時沒有達成新貿易協議。高盛建議客戶買入英鎊，並指出最近的事件表明，英國和歐盟正朝著達成英退後貿易協議的方向靠攏，高盛估計該協議可能在11月初達成。

【16：29】吉利德科學（美股：GILD.O）盤前升近半成。外電報道，美國政府將放棄對吉利德科學生產的新冠病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）的供應控制權。自從5月份被授予緊急使用權以來，該藥一直處於短缺狀態。

美國衛生與公眾服務部和吉利德科學表示，從周四開始吉利德將以與其他藥物相同的銷售方式，根據市場需求直接向醫院銷售該藥。

【16：23】美股科技股盤前反彈，Tesla（美：TSLA）盤前反彈逾2%；蘋果（美：AAPL）下周料發布iPhone 12，盤前升逾1%。另外，亞馬遜（美：AMZN）升0.8%。

【15：45】道指期貨及納指期貨升0.5%，標指期貨升0.4%。

【15：00】歐洲股市開市造好，英國富時100指數升0.6%，德法升0.5%。

【13：00】美股期貨向上，道指期貨現升0.7%，報27751點；標指及納指期貨現分別升0.62%及0.88%。

編輯：吳敏芳