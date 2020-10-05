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【美股市況】道指升逾320點越28000關　納指大升1.6%　數據佳及傳特朗普稍後決定是否出院（不斷更新）

即市財經 22:32 2020/10/05

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【美股期貨】特朗普最快今日出院　美股期貨向上

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，經過一個周末留院治療，醫生預期特朗普最快可以今日出院，美股期貨向上。美股開市後，道指最多逾300點，高見28008點，越28000關，納指升勢強勁。另外，市場關注美國民主黨與白宮可否達成新紓困計劃。

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納指今年以來累升24.8%

截至22：00 最新報 變幅(%) 年至今(%)
亞洲
香港恒指 23767 +1.3 -15.7
香港國指 9447 +0.5 -15.4
中國 3218 - +5.5
台灣 12548 +0.3 +4.6
日本 23312 +0.5 -1.5
韓國 2358 +1.3 +7.3
新加坡 2517 +2.1 -21.9
印度 38973 +2.4 -5.5
歐洲
英國 5939 +1.2 -21.3
法國 4865 +0.8 -18.6
德國 12805 +0.3 -3.3
西班牙 6813 +1.5 -28.6
美國
道指 27913 +0.8 -2.2
標指 3378 +0.9 +4.6
納指 11075 +1.1 +24.8

即市走勢：

【22︰31】道指升326點，納指升1.6%。

【22︰20】花旗建議可逢低買入全球股票，因為政策支持。

【22︰16】最新公布的美國ISM服務業PMI勝市場預期，道指升260點，報27943點；標指升1.06%；納指升1.16%。

【22︰01】道指升232點，納指升1.2%。

【22︰00】ISM服務業PMI為57.8，超市場預期。

【21︰40】摩通指拜登獲勝可能意味股市風格轉變。

【21︰37】英國稱開始調查新冠肺炎漏報事件。

【21︰33】道指升幅擴至逾200點。

【21︰30】道指高開143點，報27825點；納指升0.88%，報11172點；標指升0.77%，報3374點。

【21︰14】道指期貨升224點，報27789點；標指升0.7%，報3362點；納指升0.78%，報11320點。

【20︰40】外媒報道指，特朗普的醫生團隊將於周一稍後時間決定是否讓他提前出院。

【20︰09】高盛料歐洲央行12月加大緊急資產購買計劃的規模。

【19︰32】道指期貨升187點，報27752點；納指期貨升0.91%。

【19︰28】英國財相指，英國政府將保護公共財政。

【17︰45】布蘭特期油漲逾3%，每桶報40.44美元。

【16：53】英國9月服務業PMI終值意外錄得向上修定，終值為56.1，高於預期的55，前值為55.1；英國綜合PMI終值56.5，同樣高於預期的55.6。英鎊兌美元微升，現報1.295。

英國脫歐過渡期今年12月31日結束，英國首相約翰遜表示，他不會特別希望過渡期結束時沒有達成新貿易協議。高盛建議客戶買入英鎊，並指出最近的事件表明，英國和歐盟正朝著達成英退後貿易協議的方向靠攏，高盛估計該協議可能在11月初達成。

【16：29】吉利德科學(美股：GILD.O)盤前升近半成。外電報道，美國政府將放棄對吉利德科學生產的新冠病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)的供應控制權。自從5月份被授予緊急使用權以來，該藥一直處於短缺狀態。

美國衛生與公眾服務部和吉利德科學表示，從周四開始吉利德將以與其他藥物相同的銷售方式，根據市場需求直接向醫院銷售該藥。

【16：23】美股科技股盤前反彈，Tesla(美：TSLA)盤前反彈逾2%；蘋果(美：AAPL)下周料發布iPhone 12，盤前升逾1%。另外，亞馬遜(美：AMZN)升0.8%。

【15：45】道指期貨及納指期貨升0.5%，標指期貨升0.4%。

【15：00】歐洲股市開市造好，英國富時100指數升0.6%，德法升0.5%。

【13：00】美股期貨向上，道指期貨現升0.7%，報27751點；標指及納指期貨現分別升0.62%及0.88%。

編輯：吳敏芳

蘋果（Apple，美：AAPL） Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國 白宮 美國民主黨

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