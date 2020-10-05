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中芯拖累科指逆市跌 反成科指ETF入市時機？

即市財經 12:56 2020/10/05

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外圍股市氣氛轉佳，帶動今日港股反彈，恒指半日升逾300點。不過反映科技板塊表現的恒生科技指數今日跑輸大市，曾一度倒跌，主要受中芯 （00981） 拖累。科技指數再逼近7月底推出以來的低位，反成投資者入市的機會。

美國總統特朗普病情有起色，其治療團隊指他最快周一可以出院，消息刺激美股期貨造好，港股今日亦高開，恒指高開580點，曾重上24000關口，半日仍升逾300點。
相關文章：【特朗普確診】醫生指特朗普的情況持續改善　最快周一可返回白宮

受累美出口禁令 中芯陰霾未過

不過，科技指數今日跑輸大市，一度跌0.5%。今日科指逆市偏軟，主要受指數重磅股中芯 （00981） 拖累。中芯確認，美國限制供應商向中芯出口設備，消息拖累今日中芯一度挫逾7%。現時中芯佔科技指數逾6%，因而拖累指數表現。另外，另一指數重磅股舜宇光學 （02382） 跌逾2%，加上二綫科技股亦下滑，拖累科指，其中恒騰網絡 （00136） 跌7%，華虹半導體 （01347） 跌逾4%。

 


相關文章：【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）

反觀強勢科技龍頭股ATMXJ，今日均跟隨外圍造好，反映今日市場氣氛不弱。惟以中芯等股份拖累，今日科技指數曾跌至7000點大關的邊緣，逼近指數於7月底推出以來的低位。

上幾次科技指數都跌至7000點大關後現反彈。目前中芯受禁令的消息拖累，市場憂慮美方行或影響中芯的生產。中芯亦表示，生產經營可能會產生重要不利影響。短期的不確定因素將添加中芯股價陰霾，大行中信里昂預期中芯14納米或以下的芯片發展或受影響，因而維持對中芯沽售評級。

雖然中芯正拖累科技指數表現，不過隨着中芯股價續跌，其於科技指數的影響力將續漸減弱。加上其他二綫科技股都分別有高位回落，倘市場氣氛持續轉佳，有利該股份於低位反彈。

科指跌至低位 4隻ETF可追蹤科指表現

現時港股有4隻追蹤科技指數的ETF，可讓投資者捕捉科技股表現。目前部分科技偏弱，科技指數ETF正好讓投資者可以分散投資單一股份的風險。
相關文章：【港版納指】科技股紛回調 科指ETF分散風險作用顯現

事實上，科技指數推出僅兩個月，港股已有4隻相關ETF，包括南方恒生科技 （03033） 、華夏恒生科技 （03088） 、恒生科指ETF （03032） 及安碩恒生科技 （03067） 。目前4隻ETF總資產（AUM）已約60億元，港交所 （00388） 日前指出，仍有幾隻科指ETF正籌備上市，這顯示市場對相關產品的需求殷切。

責任編輯：錢家鋒

晶片 恒生科技指數 特朗普 香港股票 ETF

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