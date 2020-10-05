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【特朗普確診】幕僚長匿名對外披露病情差 惹特朗普震怒

環球政治 16:49 2020/10/05

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【特朗普確診】幕僚長匿名對外披露病情 惹特朗普震怒

美國總統特朗普日前確診新冠肺炎，外界一直關注特朗普的病況。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）被指曾多次對外匿名披露特朗普的病情，其說法更與白宮醫療團隊有矛盾，形容特朗普病情令人憂慮，特朗普據報對梅多斯的「爆料」感到憤怒。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，在特朗普的主診醫生康利（Sean P. Conley）上周六召開記者會後，梅多斯以「匿名人士」的身份向多間媒體表示，特朗普在過去24小時的情況令人非常憂慮，又稱未來48小時對特朗普非常關鍵。

醫生預期即將出院 特朗普3藥齊下 【下一頁】

特朗普據報早知染疫 仍上電視受訪 【下一頁】

其後，美聯社、《紐約時報》亦證實該「匿名人士」為梅多斯。梅多斯的說法與康利有所矛盾，康利周六指特朗普情況很好，又形容他「自確診後取得實質性進展」（substantial progress since diagnosis）。

康利周日被記者問及，為何梅多斯的說法與他不一致，康利形容梅多斯的言論被「曲解」（misconstrued）。康利解釋指，在梅多斯所提及的「過去24小時」，特朗普確實有出現過高燒等情況，但數小時後情況已好轉，並強調特朗普的情況很好。

特朗普坐車向支持者揮手 最快周一出院 【下一頁】

特朗普乘車短暫離院 醫生怒轟：車內人士恐被傳染 【下一頁】

CNN報道指，特朗普對於梅多斯的言論感不快，特朗普的顧問亦相信，梅多斯的說法與白宮醫療團隊不一致，會影響白宮醫療團隊的公信力。

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責任編輯：林嘉莉

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