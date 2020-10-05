【特朗普確診】特朗普料迅速康復 美媒指靠3藥齊下

▲ 特朗普據報最快星期一可以出院，康復進度迅速。

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，以他74歲高齡加上肥胖，病況本來令人憂慮。但經過一個周末留院治療，醫生預期特朗普最快可以星期一出院，康復進度較大部分人都快。美國傳媒披露，特朗普今次治療是三藥齊下，相信是他得以大大縮短治療時間的原因。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普今次治療用上了3款療法，分別是生物科技公司Regeneron的實驗性雞尾酒抗體療法、抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）和皮質類固醇藥物Dexamethasone，同時還輔以供氧和其他補充劑。

雞尾酒抗體療法

報道介紹，Regeneron的雞尾酒療法取名REGN-COV2，選出新冠病毒中和後的兩種抗體，於今年6月開始臨床測試，上周二公布對275名非住院患者的測試數據，顯示療法安全，可以減少病毒水平和改善病徵。但數據僅透過新聞稿發布，未經測試藥物常見的同行評審（peer-reviewed）。

療法被認為對那些無症狀患者的效用顯著，能夠減少他們的求醫需要，接受測試的患者當中，沒有人病況惡化至需要住院。

根據白宮上周五公布，特朗普接受了8克劑量的REGN-COV2注射。不過，療法暫時未獲美國食品及藥物管理局（FDA）正式批准投入使用，今次供特朗普使用只是應特朗普醫生的要求。

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▲ 抗體雞尾酒療法REGN-COV2

瑞德西韋

瑞德西韋則是現時較常用的藥物，特朗普正接受為期5日的療程。這種藥物預期可加快肺炎患者的恢復時間。

瑞德西韋目前正進行第3階段的臨床測試，對近600名患者的隨機測試當中，接受5日療程加標準醫療照料的患者，假若本身病況中等（moderate），他到第11日的時候，病況會較只接受標準醫療照料的患者為佳。

有別於REGN-COV2，FDA早在今年5月已經對瑞德西韋批出緊急使用的許可，但只限用在需要供氧或呼吸機的重症患者身上。

▲ 抗病毒藥物瑞德西韋

Dexamethasone

至於Dexamethasone，根據醫生表示，是在特朗普上周六血氧水平暫時下降之後使用。

不過，麻省綜合醫院傳染病首席醫生瓦倫斯基（Rochelle Walensky）對於使用Dexamethasone表示疑問。他稱，一般而言，醫生在懷疑治療方向出錯時才會使用，或是給予需要供氧或呼吸機的患者使用。

雖然美國在新冠肺炎疫情初期便已經使用Dexamethasone，但部分醫生之前已經警告，不適宜給予輕症患者使用。根據特朗普本人近日所言，他的病況不嚴重，有理由相信他並不屬於重症患者。

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▲ 皮質類固醇藥物Dexamethasone

供氧及補充劑

白宮上周六交代特朗普「目前沒有接受供氧」，但白宮醫生其後證實，特朗普曾經兩度出現血氧水平下降，低於94%，因而接受了供氧。

另外，根據白宮醫生披露，特朗普同時也服用過鋅（zinc）、維他命D、胃藥法莫替丁（famotidine），褪黑色素和阿士匹靈。

▲ 白宮醫生交代特朗普病況。

責任編輯：陳啟賢