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【異動股】擬183億元人幣購母公司資產 兗煤遭洗倉大跌近15%

股樓投資 13:15 2020/10/05

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煤炭股兗州煤業（01171）有意斥巨資從母公司兗礦集團注入資產，假期後復市立即遭倉，中午收報4.91元，大跌14.7%，不但已連跌三個交易日，並直接失守6月初底部5.28元。同業神華(01088)和中煤 (01898)，中午亦分別下跌0.8%和2.6%。

【特朗普確診】特朗普病情穩定 滙豐友邦齊升半成  詳情請看【下一頁

【港股追蹤】澳門博彩業復甦未如預期 濠賭股全線下跌  詳情請看【下一頁

兗煤宣布，擬以總額約183.5億元人民幣收購控股股東兗礦集團持有的未來能源49.315％權益、精細化工100％權益、魯南化工100％權益、化工裝備100％權益、供銷公司100％權益、濟三電力99％權益及信息化　中心相關資產。該公司將以自有資金及自籌資金以現金支付代價。集團表示，交易協議按一般商業條款訂立，定價公平合理，不會對公司現在及將來的財務狀況、經營成果產生不利影響。

兗煤相信，通過本次交易，集團可實現對兗礦集團下屬煤化工板塊業務的整合，延伸產業鏈，優化公司主營業務，增強盈利能力及抗風險能力，提升價值和股東回報。本次交易有利於獲取優質煤化工、電力資產，鞏固本公司煤化工、電力產業發展優勢， 延伸產業鏈，實現業務協同發展，進一步提高可持續盈利能力和核心競爭能力，符合發展戰略和全體股東利益。 於交割後，公司合併範圍將新增目標集團與目標資產。本次交易能增大本公司資產總額，提升公司營業收入，發揮協同與規模效應；通過延伸產業鏈，能提高整體經營業績及盈利能力，增強公司的持續發展能力和抗風險能力，有利於保護股東利益。

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撰文 : 李尚毅

兗州煤業（01171） 經濟

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