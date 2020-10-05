【英國疫情】英國統計出錯 調整後增近2.3萬宗確診

▲ 英國經調整統計確診數字後，周日（4日）宣布再增近2.3萬宗新冠肺炎病例。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英國官方部門因技術問題，未有將上月底至本月初的部分新病例納入統計。英國經調整統計確診數字後，周日（4日）宣布再增近2.3萬宗新冠肺炎病例。外界憂慮當局的統計延誤，會導致感染率等數據出現嚴重偏差。

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英國《衛報》報道，英國於在9月25日至10月2期間，有15,841萬宗新冠肺炎病例未納入計算。英格蘭公共衛生署（PHE）指，是由於上述病例檢測結果未傳遞到追蹤系統的數據儀表板，以致統計出現延誤。

當局將這些累積的病例，加入上周六（3日）及周日的每日新增病例計算。英國上周六增加12,872宗病例，周日則增加22,961宗病例。

但當局強調，只是因統計出錯未將部分病例納入計算，但相關患者都按時收到確診結果，也不會影響疫情限制措施的決策。

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拉夫伯勒大學（Loughborough University）建模和策略分析專家羅伯遜（Duncan Robertson）警告，如果當局測試和追蹤數據庫的記錄延誤，或會對疾病傳播產生嚴重影響。

由於感染率的數據準確度，對於政府監察疾病傳播和預測疫情發展有重要作用，記錄延誤可能會破壞監察流程，導致基本傳染數遭到低估或高估。

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責任編輯：鄭錦玲