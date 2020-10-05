Everything Under The Sun的最新戶外傢俬系列   打造時尚戶外生活品味

一個簡潔、愜意的戶外生活空間，足以讓你不用走出家門，亦可好好令身心放鬆。不論是小巧的陽臺或寬敞的庭院，是時候添置優質的戶外傢俬，打造一個時尚舒適的戶外生活天地。Everything Under The Sun搜羅了來自世界各地的最新戶外傢俬系列。

Vondom Ulm Moon 休閒床連遮陽篷

外型矚目的Vondom Ulm Moon 休閒床，設計獨特，由兩個半圓組件拼合而成，備有可轉動底座及由塑製繩子編織的可拆式遮陽篷，營造愜意放鬆的空間。

Tribù Elio高背休閒椅

一個能休息放鬆的戶外空間，當然少不了一張舒適的座椅。Tribù Elio高背休閒椅，呈圓渾的輪廓，椅框由天然柚本製成，座椅的編織融合了傳統的紡織工藝與現代染色技術，呈現出柔和色調及輕柔舒適的觸感。

Tribù Illum 柚木餐桌

與家人摯友在戶外聚餐是一大賞心樂事，若在用餐空間配搭一張耐用且美觀的餐桌更錦上添花。Tribù Illum系列的柚木餐桌，質料耐磨，亦展現出原木的自然美態，餐桌備有98厘米標準闊度及73厘米闊度可選擇，不論是小庭院或陽台都適合配置。

Cane-line Drop 廚房吧

若喜愛招呼朋友到家中聚會，一個靈活多變的戶外廚房最適合不過。外型優雅，設計堅固耐用的Cane-line Drop廚房系列，可按需要拼出不同組合，再配置柚木製的吧台組件，讓你可與友相聚，輕鬆製作特飲。

Maiori La Lampe Passage 太陽能燈

設計輕巧方便，時尚兼具功能性的Maiori La Lampe Passage 太陽能燈，除了提供照明用途外，亦能營造氣氛。其燈泡電池可於陽光下充電，需要時亦可使用USB連接模式充電。配備藍牙技術，可輕鬆遙控操作各項功能及排程工作。



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