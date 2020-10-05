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【美國大選】拜登民調領先新能源股偷步炒　福萊特曾升一成

即市財經 12:41 2020/10/05

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美國總統特朗普確診新冠肺炎。根據周日(4日)公布的民調，美國民主黨總統候選人拜登在民調支持度領先特朗普10個百分點。

美國總統特朗普確診新冠肺炎。根據周日（4日）公布的民調，美國民主黨總統候選人拜登在民調支持度領先特朗普10個百分點。拜登上場料利新能源股，本港的太陽能相關股份今日亦見炒作。

福萊特 （06865） 獲交銀大升目標價55.6%，股價應聲炒上，一度高見22.8元，大升10.9%，創上市新高， 半日收報22.35元， 升8.8%。另外，信義光能 （00968） 亦創新高，曾高見12.88元，午收12.78元，升4%；旗下信義能源 （03868） 也創上市新高，一度升至4.39元，飆升7.9%，午收4.35元，升6.9%。

至於多晶硅生產商保利協鑫 （03800） 也升6.2%；旗下協鑫新能源 （00451） 亦升4.2%。

風力發電股龍源電力 （00916） 半日亦升7%，報5.18元。

外界估計，拜登獲勝將對綠色能源股、電動車股、基建相關股等有利。

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編輯：吳敏芳

香港股票 龍源電力（00916） 協鑫新能源（00451） 保利協鑫能源（03800） 信義能源控股（03868） 信義光能（00968） 福萊特玻璃（06865） 福萊特（滬：601865） 特朗普 美國民主黨

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