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【騰訊收購】騰訊購射擊遊戲《GTFO》開發商10 Chambers　股價漲約3%

即市財經 12:23 2020/10/05

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騰訊收購射擊遊戲《GTFO》的開發商。

騰訊 （00700） 未見受阻於美國禁令，繼續在海外進行收購。騰訊近日入股瑞典遊戲工作室10 Chambers（又稱After Impact AB），惟尚未公布有關投資規模及細節，10 Chambers在聲明中稱騰訊的投資是「主要股權（a major stake）」。騰訊早段升2.74%，最新報價525.5元，成交58.4億元。

10 Chambers創建於2015年，開發多款大熱遊戲，包括重度射擊遊戲《GTFO》、《Payday： The Heist》、《PAYDAY 2》。

該工作室創意總監Ulf Andersson發聲明稱，隨著《GTFO》開發工作基本完成，工作室的長遠目標需要更多力量實現。現時公司正在更新《GTFO》的新場景包括地圖、人物等，希望引入騰訊，帶領工作室及新遊戲《GTFO》更上一曾階梯。

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編輯：陳華

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