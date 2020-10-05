【恒指季檢】恒指公司11月13日公布季檢結果

▲ 恒指公司11月13日公布季檢結果

恒生指數公司公布，會於11月13日（星期五）宣布今年第三季度的恒生指數系列檢討結果，恒生指數系列成份股變動會在12月7日（星期一）生效，即相關被動追蹤資金會在12月4日（星期五）收市時換馬。

恒指公司在上輪恒指季檢公布阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 納入恒生指數，落實早前接納同股不同權、第二上市股份的改革。

除了恒生指數，恒生中國企業指數、恒生科技指數都會同日公布季檢結果。

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編輯：麥德銘