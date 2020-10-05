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【影院復甦】IMAX中國黃金周票房創紀錄　首週末約8800萬人民幣

商業 11:54 2020/10/05

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IMAX中國內地影院開畫首週末票房達約8800萬人民幣。（資料圖片）

中國內地經濟活動正逐步復甦，在今年為期8天的國慶黃金周中，IMAX中國內地影院開畫首週末票房達約8800萬人民幣，在影院限流75%的情況下比去年同期提升25%，創下同期紀錄。

【中國國內航班復甦】報告：十一黃金周期間　中國國內航班將超疫情前水平

IMAX指出，過去這個首週末的亮點是《薑子牙》優異的開畫表現，該片在IMAX的票房達約7600萬人民幣。這部動畫電影也創造了IMAX的幾項新紀錄，包括IMAX中國動畫電影最佳首週末、IMAX本土電影最佳10月首週末以及最佳國慶檔首週末等。《姜子牙》也成為IMAX本土電影首週末亞軍，僅次於2019年上映的《流浪地球》。

IMAX Corporation 首席執行官及IMAX China主席Richard Gelfond表示，中國市場票房復蘇的顯著勢頭繼續超出預期，由於荷里活大片檔期和世界其他市場影院也未正式完全開業，中國市場已成為IMAX業務的穩定引擎。IMAX正在進一步傾向於借助在中國和日本等重要市場的影院網路和業務平臺，至少有10部本土電影將在年底前陸續上映。

另外，自7月下旬影院開始重新開放以來，IMAX在中國內地的票房已達約3.68億人民幣。

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責任編輯：蘇穎琪

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