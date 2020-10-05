【特朗普確診】特朗普據報早知染疫 仍上電視受訪

美國總統特朗普日前確診新冠肺炎。有美媒報道指，特朗普上周四接受快速測試後，得知自己可能已感染新冠肺炎，但特朗普未有立即公布此消息，更仍繼續現身於《霍士新聞》的節目上受訪。

哥倫比亞廣播公司（CBS）、《華爾街日報》報道指，特朗普在周四傍晚接受《霍士新聞》訪問時，已知道自己快速測試結果呈陽性。

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特朗普當時卻向《霍士新聞》表示：

「我會在今晚或明早得知測試結果。」 （I’ll get my test back either tonight or tomorrow morning.）

報道指，根據白宮指引，只有在快速測試呈陽性後，才需要接受鼻咽黏液採樣檢測，後者的測試結果會更準確。報道指，特朗普曾要求其中一名已確診的顧問，不要對外公開自己確診的消息。

與特朗普十分親近的顧問希克斯（Hope Hicks）上周證實確診後，據報令特朗普團隊內部十分緊張。

報道指，希克斯確診的消息，曾一度被嚴格限制不能公開，就連特朗普的競選經理斯蒂平（Bill Stepien），就不知道希克斯確診的消息，直至有新聞報道此事後，斯蒂平才得悉。斯蒂平在上周五亦確診。

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責任編輯：林嘉莉