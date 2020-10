【特朗普確診】特朗普據報早知染疫 仍上電視受訪

美國總統特朗普日前確診新冠肺炎。有美媒報道指,特朗普上周四接受快速測試後,得知自己可能已感染新冠肺炎,但特朗普未有立即公布此消息,更仍繼續現身於《霍士新聞》的節目上受訪。

哥倫比亞廣播公司(CBS)、《華爾街日報》報道指,特朗普在周四傍晚接受《霍士新聞》訪問時,已知道自己快速測試結果呈陽性。

特朗普當時卻向《霍士新聞》表示:

「我會在今晚或明早得知測試結果。」

(I’ll get my test back either tonight or tomorrow morning.)