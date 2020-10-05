  • 28°C
香港時間 : 20201005日 (一) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普確診】特朗普據報早知染疫 仍上電視受訪

環球政治 11:44 2020/10/05

分享：

美國總統特朗普日前確診新冠肺炎。有美媒報道指，特朗普上周四接受快速測試後，得知自己可能已感染新冠肺炎，但特朗普未有立即公布此消息，更仍繼續現身於《霍士新聞》的節目上受訪。

哥倫比亞廣播公司（CBS）、《華爾街日報》報道指，特朗普在周四傍晚接受《霍士新聞》訪問時，已知道自己快速測試結果呈陽性。

特朗普坐車向支持者揮手 最快周一出院 【下一頁】

特朗普乘車短暫離院 醫生怒轟：車內人士恐被傳染 【下一頁】

特朗普當時卻向《霍士新聞》表示：

「我會在今晚或明早得知測試結果。」

（I’ll get my test back either tonight or tomorrow morning.）

報道指，根據白宮指引，只有在快速測試呈陽性後，才需要接受鼻咽黏液採樣檢測，後者的測試結果會更準確。報道指，特朗普曾要求其中一名已確診的顧問，不要對外公開自己確診的消息。

與特朗普十分親近的顧問希克斯（Hope Hicks）上周證實確診後，據報令特朗普團隊內部十分緊張。

報道指，希克斯確診的消息，曾一度被嚴格限制不能公開，就連特朗普的競選經理斯蒂平（Bill Stepien），就不知道希克斯確診的消息，直至有新聞報道此事後，斯蒂平才得悉。斯蒂平在上周五亦確診。

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【特朗普確診】特朗普坐車向支持者揮手 最快周一出院
今日
【特朗普確診】特朗普坐車向支持者揮手 最快周一出院
【特朗普確診】乘車短暫離院 醫生怒轟：車內人士恐被傳染
今日
【特朗普確診】乘車短暫離院 醫生怒轟：車內人士恐被傳染
【特朗普確診】過來人約翰遜：肯定特朗普會康復過來
2020/10/04
【特朗普確診】過來人約翰遜：肯定特朗普會康復過來
【特朗普確診】路透分析：白宮防疫單靠檢測 置特朗普於危險
今日
【特朗普確診】路透分析：白宮防疫單靠檢測 置特朗普於危險
【特朗普確診】拜登擬更頻密作檢測 惟繼續親身拉票
2020/10/04
【特朗普確診】拜登擬更頻密作檢測 惟繼續親身拉票
疫情 特朗普 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【特朗普確診】乘車短暫離院 醫生怒轟：車內人士恐被傳染
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】紐卡素一所大學報稱770人確診
【英國疫情】紐卡素一所大學報稱770人確診
【特朗普確診】特朗普：未來數天會是真正考驗
【特朗普確診】特朗普：未來數天會是真正考驗
【特朗普確診】特朗普群組大爆發 至今23人中招
【特朗普確診】特朗普群組大爆發 至今23人中招
【特朗普確診】特朗普據報狂問自己是否會死 憂與好友同命運
【特朗普確診】特朗普據報狂問自己是否會死 憂與好友同命運
【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？ 留意4個關鍵日子
【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？ 留意4個關鍵日子
新型冠狀肺炎全球疫情（10月05日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月05日 時間11:00）