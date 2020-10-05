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【新冠肺炎】連續出現源頭不明個案 專家憂演變第四波疫情

環球政經 12:35 2020/10/05

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政府陸續放寬酒吧、卡啦OK等娛樂場所的營業限制及社交距離措施，惟本港近期連續5日持續出現源明不明個案，其中更有個案曾前往酒吧。中大呼吸系統科講座教授兼政府專家顧問許樹昌今早（5號）出席電台節目時表示，擔心這會演變為第四波疫情，又指涉及確診個案的酒店在營業時，違反了防疫規定的每枱2人上限，場地當時只設7張枱卻有28名顧客光顧，他呼籲港政府應小心處理放寬措施後的情況。

許樹昌續指，市民現時可向醫管局現設40多間普通科門診留下深喉樣本，但仍建議當局再增加可派發樣本瓶的門診，有助防控疫情的工作。

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另外，呼吸系統專科醫生梁子超同樣地指出，持續出現源頭不明個案僅反映疫情現時處於反彈初期，由於檢測結果未能於24小時內得知，會令個案追蹤工作滯後，出現反彈情況是必然的。同時，他預料未來一周會陸續出現遲發病的人士及確診個案。

【旅遊解禁】日本擬最快明春開放旅客入境　需出示病毒檢測　陰性才准入境及觀賞奧運：【下一頁

梁認為市民去酒吧後確診，顯示出政府當局在個案揭露監管及追蹤出現時漏洞，而酒吧運作存在灰色地帶。但衛生署仍未必掌握，令執法出現不位的情況。他強調，若香港未能把握今次本地個案「清零」的機會，將影響許多行業的經營，並呼籲市民收拾心情，減少不必要社交活動，有助當局控制疫情。

 

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責任編輯：潘曉豐

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