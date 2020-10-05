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【員工福利】騰訊豪擲2億贈員工華為手機　員工隨即網上放售

科技 11:23 2020/10/05

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中國巨企騰訊出手闊綽，早前向平台與內容事業團隊超過1萬名員工，每人送出一部華為 Mate Xs手機作為中秋節賀禮。

中國巨企騰訊 （00700） 出手闊綽，早前向平台與內容事業團隊超過1萬名員工，每人送出一部華為 Mate Xs手機作為中秋節賀禮。華為Mate X系列於近日發布，售價1.7萬元人民幣（約港幣19,404元）。

【封殺華為】諾基亞取代華為　成英國電信最大5G網絡設備供應商

不過，由於此手機供應有限，自3月上市後，有網店甚至將其炒至2萬人民幣以上。而不少騰訊員工在收到Mate Xs後，隨即在專門放售二手物品的網站，以比炒價低、貼近中國行貨價格出售。

不少騰訊員工在收到Mate Xs後，隨即在專門放售二手物品的網站，以比炒價低、貼近中國行貨價格出售。（網上截圖）

有部分賣家甚至表示可以提供多部，明顯是幫助同事放售手機套現。（網上截圖）

是次騰訊以華為手機作為中秋禮物，成為了員工們套現的好機會。有中國網民發現，在專門售賣二手產品的網站「閑魚」，出現了不少華為 Mate Xs手機的放售告示，地點多數是騰訊辦公室所在的深圳、廣東或北京。

根據放售的物品描述，賣家大多表示手機屬公司福利，全新未拆開，稱會在國慶後發貨。而有部分賣家甚至表示可以提供多部，明顯是幫助同事放售手機套現。而閑魚官方亦確認，網站放售的 Mate Xs手機的確是來自騰訊員工。對騰訊員工來說，無疑是為了賺取外快，而對Mate Xs的粉絲而言，是難得可以比炒價便宜入手的機會，可算是達到雙贏的局面。

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責任編輯：施雯雯

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