【美股焦點】美股進入「動盪」十月　本周特朗普健康狀況成焦點

上周五（2日）美國總統特朗普（Donald Trump）確診新冠病毒的消息令市場震驚，美股上周五急跌，標普 500 指數跌近1%，納斯達克指數挫 2.2%， 道瓊斯指數則跌0.48%。惟按周來看，美股仍錄得上漲，上周標指與納指分別累計升1.5%，道指累計升1.9%。

美股本周正式進入10月，傳統上10月多出現股災，再加上今年疫情持續、總統特朗普染疫及美國大選等不明朗因素，本月美股料將更加動盪，美股恐慌指數VIX周五升3.5%至27.6，暫處於過去一年平均水平。VIX是用來判斷大市波幅的準確前瞻指標，數值愈高代表後市的波幅將愈大。

【特朗普確診】大法官提名儀式後爆出「白宮群組」 染疫者達23人【下一頁】

本周市場將持續關注特朗普的病情報告以及對於總統大選的進展。另外新紓困計劃談判進度亦是焦點之一。據美媒報導，特朗普目前正在軍方醫療中心治療，主診醫生指他正服用藥物瑞德西韋（Remdesivir）尚未出現任何副作用，如病情穩定，最快可望於當地時間周一（5日）出院。

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編輯：李勝男