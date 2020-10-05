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【美股分析】不懂揀股有何選擇　三類新經濟ETF尋寶（上）

股樓投資 19:09 2020/10/05

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股壇近期掀起「新經濟」的浪潮，強勢大型增長股如「FAANG」固然備受關注，但對於追求經濟新趨勢帶來額外回報的投資者而言，美股中亦有不少類型的新經濟主題的交易所買賣基金（ETF）供投資者選擇。

1.主題式ETF

第一類是主題式ETF，以SoFi Gig Economy ETF (GIGE) 為例，該ETF主要是投資於全球能夠受惠於「散工經濟」（Gig Economy）的公司。炒散不是甚麼新概念，例如樂隊各處表演、建築工人承包業務等，這些都是傳統的「散工」。

在網絡與科技的推動下，「炒散」多了一個新名字--「共享經濟」，特別是隨著叫車公司Uber、Lyft、旅遊住宿網站Airbnb以及亞馬遜人工智能任務外包平台Amazon Mechanical Turk等的興起，愈來愈多人追求自由彈性的工作，成為「自由職業者」（freelance）。這類工作通過應用程式或網站簽訂合約，快速配對雙方需求而獲得額外收入，不受工作時間、地點和僱主的限制。

根據美國職業諮詢機構MBOPartners最新發布的《2019年美國獨立工作者市場狀況報告》顯示，過去一年美國從事散工的人數為4,110萬人，從事職業包括承包商、顧問、教師、臨時工等，合共創造了1.28萬億美元的收入，約占美國2018GDP（國內生產總值）的6%。

採取主動式管理的GIGE，便將約六成持倉部署於「散工經濟」最發達的美國，首十大持股中不乏知名freelance平台 Fiverr (FVRR) 、Upwork (UPWK) 、電子支付服務商 Square (SQ）、PayPal (PYPL)、以及電子商務平台Shopify (SHOP)、Alibaba (BABA) ，這些企業皆受惠於疫情帶來的社會轉型，股價在3月23日美股見底後勢如破竹（見表一），帶動GIGE大漲90.8%，追蹤納斯達克 100 指數的Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) 則升63.1%。

GIGE首十大持有股份（數據截至9月30日）

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編輯：李勝男

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