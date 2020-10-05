【滙豐股價】滙豐急升4%收報31元 拜登當選或有利銀行股？

▲ 滙豐股價急升

國際銀行股股價今日走勢強勁，滙豐 （00005） 一度升7%，其後升幅略為收窄，但收市仍升4%，報31元，而渣打 （02888） 更升4.9%至36.6元。環球低息政策損害銀行盈利能力，令環球銀行股股價持續低迷，但隨著聯儲局主席鮑威爾上月初提出新政策框架，容許通脹於一段時間內超出2%，加上美國經濟持續復甦，兩項因素均令長年期債息上升。當長年期債息回升，令市場預期銀行未來淨息差將得以擴闊，此前估值低殘的國際銀行股可能因而出現反彈。

貝萊德：民主黨全面執政或推高國債利率曲線

除了貨幣政策，亦可能有其他原因令長年期債息上升。貝萊德上周發表分析報告，提到如果美國民主黨全面勝出選舉（即同時獲國會控制權），預計民主黨將會推行新一輪大規模緊縮政策，花費更多政府開支於清潔能源、交通和房屋事務上，並對企業和富人提高稅項。報告指出，長遠而言，未來美國貿易和外交政策將會更容易預測。在短期政策方面，預計美國政府將推出措施支撐新興市場資產。

在此情況下，除卻中美外交關係和科技戰等不明朗因素，貝萊德指投資者未來或許需要更多財政支持，以應付未來新提高的稅項和日漸收窄的市場管制。若拜登上場後推行上述措施，長期利率將會被推高，令國債利率曲線輕微向上，預測將會加快通漲。長遠而言，如果民主黨全面勝出選舉，報告預測投資者將會趨向進行穩定、持續性更高的投資。

美國總統特朗普確診新型肺炎後，有市場調查顯示其支持度下滑，而對手拜登當選預期則上升。

光銀國際：如撥備確認見底可入手

早前光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基形容，滙豐仍受多項陰霾困擾，短期有美國大選引發的潛在股市波動，亦有不可靠實體清單及洗黑錢疑雲籠罩，暫時未宜入手。不過，考慮到滙豐早前已大額撥備以應對經濟疲弱格局，也預期撥備金額「已到頂」，若上述困擾減去，且撥備狀況確認理想，滙豐屆時在估值甚低的前提下，將值得投資者入手並有望快速反彈。

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編輯：謝智聰、賴奕羚