【特朗普確診】特朗普坐車向支持者揮手 最快周一出院

▲ 確診新冠肺炎的特朗普周日曾乘搭專車短暫離開醫院，向聚集在醫院外的支持者揮手示意。

美國總統特朗普上周確診新冠肺炎，前往馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療。特朗普周日（4日）曾乘搭專車短暫離開醫院，在車上向聚集在醫院外的支持者揮手示意。據悉，特朗普最快可於周一（5日）出院。

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美媒報道，特朗普（Donald Trump）的主診醫生康利（Sean P. Conley）透露，特朗普一直未有出現發燒及呼吸急促等症狀。康利表示特朗普正服用藥物瑞德西韋（Remdesivir）作治療，也沒有出現任何副作用。如果特朗普的情況持續穩定，或於周一返回白宮繼續接受治療。

特朗普周日穿著西裝及佩戴口罩，乘坐一輛黑色專車短暫離開醫院，由當時一批特勤局特工及警察於現場護送。醫院外聚集數十名支持者，大部分人都沒有戴口罩。有人揮舞著支持特朗普的旗幟，為特朗普現身歡呼呐喊，甚至更追趕專車。

特朗普在車上向支持者揮手示意，又向他們竪起大拇指表示讚賞。車上可見最少仍有兩個人陪同特朗普，其中一人身穿防護服及佩戴醫療口罩。特朗普於社交媒體Twitter發文表示，他非常感謝醫院外的支持者，形容他們是真正愛國的人。

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但特朗普於患病的情況下離開醫院外出的行為，卻引起爭議。里德國家軍事醫學中心醫生菲利普斯（James Phillips）批評，指特朗普的行為罔顧其他人的生命，指與其同車的人有機會染疫，都應該隔離14日。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）發聲明表示，白宮已採取適當防護措施，以保障特朗普及其支持者的安全，包括使用個人防護裝備。

根據美國疾控中心（CDC）建議，新冠患者及其密切接觸者應避免任何可能會與其他人密切接觸的方式，以免成為傳播病毒的途徑。

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責任編輯：鄭錦玲