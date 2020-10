▲ 【特朗普確診】乘車短暫離院 醫生怒轟:車內人士恐被傳染

美國總統特朗普日前確診新冠肺炎,特朗普周日乘專車短暫離院,以向醫院外的支持者揮手致意。特朗普的行為引起各方批評,有醫生怒斥特朗普為做「政治騷」,令與特朗普一同在車上的人士承受「可能會染疫、可能會死去」的風險。

特朗普周日傍晚乘車短暫離院,他戴上口罩,向在馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)外的支持者揮手。

特朗普其後在社交平台Twitter上載此「短暫出院」的影片,並寫道想給其支持者「帶來一點驚喜」。

不過,特朗普此舉則引起各方批評。里德國家軍事醫學中心醫生、同於喬治華盛頓大學醫學院擔任助理教授的菲利普斯(James Phillips),在Twitter怒斥特朗普:

「在剛剛完全不必要的總統「開車巡禮」期間,車上的每名人士都必須被隔離14天。他們可能會染疫。 他們可能會死去。就為了這場政治騷。特朗普為了做政治騷,讓他們冒生命危險。這簡直瘋了。」

(Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity.)

白宮回應指,特朗普的決定是獲醫療團隊批准,並強調有採取「合適的措施」,以保護同行人士。

不過,菲利普斯接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時表示,認為醫療團隊不太可能在沒有外部政治影響的情況下,批准特朗普乘專車短暫離院。

菲利普斯又指,在病人未完全康復前,就批准他們離開醫院,這絕對不是標準做法。

責任編輯:林嘉莉