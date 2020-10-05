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【港股追蹤】澳門博彩業復甦未如預期 濠賭股全線下跌

股樓投資 11:36 2020/10/05

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澳門在8月起放寬對珠海、廣東居民的入境措施，但博彩收入卻沒有如預期大幅回升。雖然9月是自4月以來賭收最佳的月份，但賭收仍按年跌九成至22.11億澳門元。而十一黃金周首日，訪澳旅客僅有1.55萬人，按年大跌近九成。

濠賭股版塊今日開市偏軟，以10時30分計銀娛（00027）跌0.6%，永利澳門（01128）、澳博（00880）及美高梅（02282）分別跌約1.5%。新濠（00200）則領跌3.1%。

澳門今年頭9個月的賭收按年跌82.5%至386.05億元澳門元。雖現時澳門已接受全國居民以旅遊簽注入境，但仍未恢復電子辦證服務。而內地旅客需要先提交核酸檢測證明。澳門特區行政長官賀一誠承認，澳門旅遊業復甦較預期慢。他又指香港是澳門第二大旅客來源，一直希望對港恢復通關。但考慮到疫情風險，要待香港被國家列為低風險地區後，才會考慮恢復兩地人員正常往來。

【虛擬銀行】渣打旗下虛銀疑洩客戶資料 將向金管局提交報告 詳情請看【下一頁

大行亦看淡本月澳門博彩收入。花旗指，澳門博彩收入在10月略有改善，但復甦步伐仍將緩慢。雖然本月有國慶黃金周，但是受新冠肺炎疫情影響，內地遊客簽證未完全恢復，澳門訪客數量和酒店入住率仍然疲弱。該行預計，10月的澳門博彩收入按年下跌70％至80億澳門元。中金亦預計，10月澳門博彩收入將下降60％至70％。

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(下)  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

新濠國際（00200） 美高梅中國（02282） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027） 經濟

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