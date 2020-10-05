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【宏觀中國】國慶首4日數據　國內旅遊收入按年跌三成

股樓投資 10:50 2020/10/05

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據文化和旅遊部綜合各個部門及機構的數字，截至10月1日至4日，全國共接待國內遊客4.25億人次，實現旅遊收入3,120.2億元（人民幣，下同）。

【買樓理財】近年買樓要輸錢？　何文田半新盤三年料蝕47萬，詳情請按【見下頁

大家最關心自然是今年比較2019年有無增長。去年同期全國共接待國內遊客5.42億人次，實現國內旅遊收入4,526.3億元。換言之，截至國慶假期首4日數字，今年國內遊客人次和收入，僅回復去年同期的78.4%和68.9%。

而且，旅遊收入減幅多於旅遊人次，多少也反映了遊客消費較為手緊，不太捨得花錢，又或者，旅遊、消費商戶減價速銷，以致旅遊收入跌幅較顯著。

【中芯制裁】中芯確認被美國實施出口管制　傳已囤貨設備零件 超今年所需，詳情請按【見下頁

當然，對綫上行業的影響似乎不大。例如，經綫上平台預訂的數字依然大增，攜程的數據顯示，國慶景區在綫預訂人數按年增長超過100%，部分景區甚至最高增長10倍以上。

據門票相關負責人稱，在綫上平台預訂已成很多消費者的習慣，加上平台對門票價格給予補貼，使得預訂情況超預期。

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記者：林衛

行業 國慶 經濟 中國

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