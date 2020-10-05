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【特朗普確診】特朗普病情穩定 滙豐友邦齊升半成

股樓投資 11:06 2020/10/05

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日前確診肺炎的美國總統特朗普病情趨向穩定，全球金融市場的緊張情緒有望降溫，資金今早追捧多隻金融股。截至10點半，滙豐(00005)上升5%報31.3元，友邦(01299)上升4%報79.05元。上述兩重磅股齊齊上揚，成功推動恒指上升360點報23819點。

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)     詳情請看【下一頁

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(下)     詳情請看【下一頁

大行高盛亦同時唱好友邦，把該股目標價由83元升至85元，評級維持「買入」。高盛把友邦今年盈利預測上調36%，反映中期業務較預期強，但對派息預期降低。該行亦預期，友邦下半年內地新業務價值升7%。

另一大行麥格理則指，亞洲壽險市場銷售復甦需要比預期長的時間，而且利潤率很高。該行予友邦保險目標價７６元，評級為「中性」。該行指出，友邦在新業務及業務組合方面，都繼續取得優秀表現，並繼續具有更高的利率敏感性。該行認為，香港的銷售仍然疲弱，相信今年的封關措施將保持，銷售疲弱情況今年將會持續。不過，中國市場年初至今仍是最具彈性的市場之一，該行將第二季復甦的預測，推遲至今年下半年或之後。

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 滙豐控股（00005） 特朗普 經濟

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