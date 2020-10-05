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【螞蟻IPO】螞蟻集團傳尋求A港兩地同日定價及掛牌　定價後T+6上市

即市財經 10:12 2020/10/05

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螞蟻集團傳尋求A港兩地同日定價及掛牌　定價後T+6上市

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）原訂爭取最快上周在港通過上市聆訊，惟據悉螞蟻集團尚未闖關。本地傳媒引述消息指，螞蟻集團因香港、上海上市程序有別，或導致時間表出現延誤，報道續指螞蟻集團尋求中港同日定價、同日掛牌的做法，由兩地交易結算程序不同，最終或在定價後6個交易日（T＋6）才掛牌，較港股IPO一般T＋5為長。

螞蟻集團招股重點

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南華早報報道指，據統計，逾120間中港兩地上市的企業中，絕大部都是A股、H股分開掛牌。報道稱，上一次出現同步上市的IPO，已是2006年工商銀行 （01398） ，當時工行同樣在兩地同日定價、掛牌，要令周期相同需額外工夫，後來2010年農行 （01288） 也未再爭取A、H股同日掛牌。

香港IPO一般以「T＋5」周期掛牌，去年阿里巴巴回港上市採用全電子、無紙化方式認購，整個流程加快一日至「T＋4」。上海科創板一般在定價後8個工作天內掛牌。

理論上，定價日和掛牌日愈接近愈可減少該段日子市場波動，對新股掛牌初期的股價波動。

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【螞蟻IPO】螞蟻集團港IPO傳港券商備逾百億孖展資金　准投資者20倍槓桿認購

【螞蟻IPO】螞蟻集團A股IPO戰略配售基金逾700萬人認購 3日3隻基金售罄（第二版）

編輯：麥德銘

 

香港股票 H股 科創板 A股 阿里巴巴－SW（09988） 農業銀行（滬：601288） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 南華早報 螞蟻金服

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