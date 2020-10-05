【買樓理財】近年買樓要輸錢？　何文田半新盤三年料蝕47萬

樓市交投氣氛好轉，惟經濟前景未明，再有業主不惜蝕錢斬纜沽貨。中原伍國俊說，何文田ONE HOMANTIN 7座低層D室，實用面積561平方呎，兩房連儲物房間隔，原開價1,250萬元，終累減125萬元，以1,125萬元易手，實用呎價20,053元。

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資料顯示，原業主於2017年1月，以1,118.1萬元購入單位，持貨3年，現賬面微賺6.9萬元，物業期內升值僅約0.6%，扣除其他使費，料業主實際蝕逾47萬元。

事實上，近期半新盤蝕讓增加，特別是過千萬物業，皆因此類單位銀碼大，未能承造高成數按揭，客源相對較少，由於樓市步入調整期，買家希望「低撈」，故業主要提高議價空間，才能吸引買家，終致蝕讓出現。相反，上車半新盤表現較好，業主多數賺錢離場，始終此類單位客源較多，剛性需求強。

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值得留意的是，近日市區屋苑連錄虧蝕成交，市場消息指，西南九龍御金．國峯6座連平台戶，實用面積469平方呎，早前以900萬元易手，實用呎價19,190元。據了解，原業主於2012年2月，以928萬元買入單位，現帳面蝕28萬元，物業期內貶值約3%。

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