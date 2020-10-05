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【中美角力】美國政府入股電動車電池金屬公司　特朗普尋減少依賴中國稀土供應

即市財經 09:54 2020/10/05

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Techmet Ltd. 公司發表聲明指，TechMet已經獲得美國國際開發金融公司 （ International Development Finance Corporation） 投資2500 萬美元，協助開發位於巴西的鎳和鈷礦。美國國際開發金融公司為美國聯邦政府旗下機構，主要向中低收入國家提供項目融資，美國政府此舉被視為減少在電動車電池對中國原材料的依賴。

鈷是製作電動車電池的重要原材料之一。根據數據統計網站Statista數字顯示，中國一直在主導鈷的煉製產能，2016年每年煉製65,000公噸鈷，位列世界第一。相比之下，排名第二的芬蘭每年煉製15,000公吨。

美國國際開發金融公司執行長柏勒（Adam Boehler）表示﹕「投資用在先進科技上的重要原材料，將有助美國外交政策的發展。」

TechMet 的投資主要包括在加拿大的鋰電池回收廠、一座在盧安達的錫礦與鎢礦，以及一座美國釩廠。主要生產的金屬落入中國對全球供應鏈某部分的影響範圍。

彭博分析指，美國此舉反映出當局計劃在電動車關鍵金屬領域降低對中國的依賴。今次投資是自上周起，美國總統特朗普簽署行政命令，要求擴大美國國內稀土生產後，進一步降低對中國原材料供賴的行動。

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編輯﹕賴奕羚

經濟 電動車 中國 美國 稀土

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