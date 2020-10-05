【港股市況】特朗普病情穩定港股升幅收窄　滙豐急彈逾半成重上31元

美國總統特朗普確診新冠肺炎，繼續在軍方醫療中心治療，主診醫生指他的病情持續改善，最快可望當地周一出院。美股上周五受壓，港股今日長假期後復市，港股ADR 指數預示港股將高開逾350點。A股今日繼續假期休市。

焦點股份︰多圖講解重點消息

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即市走勢

【11:42】據DigiTimes報道，印度於10月正式調高多項電子產品零組件關税，其中包括已經推遲1年半的面板關税，預計將進一步拉高印度智能手機價格，並加速業者在印度生產面板的步伐。小米(01810)股價現升1.2%，報20.7元。

手機設備股普遍偏軟，舜宇光學(02382)現跌2.4%，報115.5元；瑞聲科技(02018)現跌1.6%，報41.1元；丘鈦科技(01478)現跌2.9%，報8.34元；比亞迪電子(00285)現跌3.7%，報37.5元；丘鈦(01478)跌2.9%，報3.4元；

富智康(02038)不跌反升，最新升6.3%，報1.17元；高偉電子(01415)升3.6%，報3.5元。

【11:13】中集集團 （02039） 擬私有化中集天達 （00445），中集天達現升9%，報0.241元；中集集團現跌0.8%，報8.3元。

中集集團 宣布，擬私有化中集天達，每股作價0.266元，較上交易日收市價0.221元溢價20.36%。中集集團及其一致行動人士共持有中集天達77.49%股權，而其他股東持有22.51%股權，落實私有化最高現金代價為10.8億元。

【10:53】網上流傳國泰航空 （00293） 將於今日向國泰員工派「大信封」，裁減400名國泰城員工及700名國泰機師，影響所及達逾千名，國泰股價現升2.8%，報5.5元，成交額1202萬元。

【10：31】SOHO中國 （00410） 急彈近兩成，最新升18.7%，報2.48元，盤中高見2.59元。

【10：18】滙豐 （00005） 股價今日再急漲，現升逾6%，最新報31.65元。平保 （02318） 旗下平安資管此前再增持滙豐，並再次超越貝萊德（Blackrock）成為滙豐最大單一股東，刺激此前已刺激滙豐股價急彈。外電引述消息指，平保增持滙豐純因財務因素。

其他銀行股亦造好，渣打 （02888） 現升5.9%，報36.55元；恒生 （00011） 現升1.6%，最新報115.9元。東亞 （00023） 升3.4%，報14.72元。

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【10：03】澳門9月23日向中國內地居民「解禁」，惟十一黃金周首日，澳門訪客人數僅1.55萬人，按年大跌88.5%。濠賭股近全線偏軟，銀娛 （00027） 盤中見1個月低，低見51.05元，最新報51.85元，跌0.2%；永利澳門 （01128） 跌0.8%，現報12.26元；美高梅中國 （02282） 跌0.9%，報9.52元；新濠國際 （00200） 跌2.5%，報13.22元。金沙 （01928） 不跌反升，現升0.7%。

澳門官方數字顯示，昨日1.55萬名入境澳門旅客中，1.45萬名為內地旅客，絕大部分經關閘邊檢站、路氹城邊檢站入境。

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【09：55】中車時代電氣 （03898） 董事會通過建議公司發行A股並在科創板上市之議案。中車時代電氣股價曾升13%，最新報27.75元，升7.1%。該公司本次發行股數為不超過2.41億股A股，即不超過本次發行完成後公司總股本的17%。

【09：44】中芯 （00981） 確認，美國限制供應商向中芯國際出口設備，股價跌逾4%，最新報17.3元。

【09：37】友邦 （01299） 獲高盛升目標價，重申「買入」，友邦股價升逾3%，現報78.4元。

【09：30】港股升幅收窄，最新報23,856點。新經濟股造好，騰訊 （00700） 升逾3%，最新報3.1%，阿里巴巴 （09988） 現升逾2%，報282元。美團 （03690） 升1.6%，報245.8元。

【09：20】恒生指數在競價交易時段上升580點，報24,309點，重上兩萬四關。

【09：16】10月期指高開488點，報23,918點。

【09：15】日韓股市今早上升，日經平均指數升1.3%；南韓首爾綜合指數升逾1%。

編輯：吳敏芳