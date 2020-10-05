【港股市況】特朗普病情穩定港股升幅收窄　友邦獲高盛唱好升逾3%

美國總統特朗普確診新冠肺炎，繼續在軍方醫療中心治療，主診醫生指他的病情持續改善，最快可望當地周一出院。美股上周五受壓，港股今日長假期後復市，港股ADR 指數預視港股將高開逾350點。A股今日繼續假期休市。

焦點股份︰多圖講解重點消息









即市走勢

【10：03】澳門9月23日向中國內地居民「解禁」，惟十一黃金周首日，澳門訪客人數僅1.55萬人，按年大跌88.5%。濠賭股近全線偏軟，銀娛 （00027） 盤中見1個月低，低見51.05元，最新報51.85元，跌0.2%；永利澳門 （01128） 跌0.8%，現報12.26元；美高梅中國 （02282） 跌0.9%，報9.52元；新濠國際 （00200） 跌2.5%，報13.22元。金沙 （01928） 不跌反升，現升0.7%。

澳門官方數字顯示，昨日1.55萬名入境澳門旅客中，1.45萬名為內地旅客，絕大部分經關閘邊檢站、路氹城邊檢站入境

【09：55】中車時代電氣 （03898） 董事會通過建議公司發行A股並在科創板上市之議案。中車時代電氣股價曾升13%，最新報27.75元，升7.1%。該公司本次發行股數為不超過2.41億股A股，即不超過本次發行完成後公司總股本的17%。

【09：44】中芯 （00981） 確認，美國限制供應商向中芯國際出口設備，股價跌逾4%，最新報17.3元。

【09：37】友邦 （01299） 獲高盛升目標價，重申「買入」，友邦股價升逾3%，現報78.4元。

【09：30】港股升幅收窄，最新報23,856點。新經濟股造好，騰訊 （00700） 升逾3%，最新報3.1%，阿里巴巴 （09988） 現升逾2%，報282元。美團 （03690） 升1.6%，報245.8元。

【09：20】恒生指數在競價交易時段上升580點，報24,309點，重上兩萬四關。

【09：16】10月期指高開488點，報23,918點。

【09：15】日韓股市今早上升，日經平均指數升1.3%；南韓首爾綜合指數升逾1%。

編輯：吳敏芳