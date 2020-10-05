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【恒指夜期】港股全日升308點滙豐重上31元　恒指夜期升25點（不斷更新）

即市財經 18:49 2020/10/05

分享：

【港股市況】港股午後續升390點　阿里巴巴升逾2%

美國總統特朗普確診新冠肺炎，繼續在軍方醫療中心治療，主診醫生指他的病情持續改善，最快可望當地周一出院。美股上周五受壓，港股今日長假期後復市，全日升逾300點，惟二萬四關得而復失。A股今日繼續假期休市，北水缺席下，港股成交僅900多億元。

焦點股份︰多圖講解重點消息

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藍籌升幅榜 收市報
（元）		 變幅 成交額
（億元）
國壽 （02628） 18.16 +4.7% 12.4
恒隆 （00101） 20.5 +4.7% 0.95
滙豐 （00005） 31 +4% 21.8
友邦 （01299） 78.7 +3.7% 22.5
九倉 （00004） 32.45 +3% 0.65

 

焦點港股 收市報
（元）		 變幅 成交額
（億元）
騰訊 （00700） 525 +2.6% 95.7
阿里巴巴 （09988） 282 +2.3% 71.1
美團 （03690） 245.8 +1.7% 26.9
小米 （01810） 20.8 +1.7% 14.5
中芯 （00981） 17.28 -4.6% 9.4

即市走勢

【18：45】恒指夜期升25點或0.1%，報23780點，高水12點。

【16：05】恒指全日升308點，報23767點，成交額僅926億元。滙豐 （00005） 大升4%，重上31元；友邦 （01299） 亦升3.7%，全日收78.7元，帶動大市表現。中芯 （00981） 跌4.6%，報17.28元。

內需股向好，李寧  （02331） 破頂，以全日最高位38.75元收市， 升7.7%；安踏 （02020） 升5.3%，報84.35元。另外，海底撈 （06862） 升5.3%，報58.7元。

【16：00】恒指U盤前升304點報23764點。

【15：37】受惠內地「黃金周」效應，內地餐飲股報捷，海底撈 （06862） 升逾半成，報58.7元；同系頤海國際 （01579） 跟升2.5%；九毛九 （09922） 亦漲4.4%，報19.02元；百勝中國 （09987） 盤中曾重返412元招股價，最新報409.8元，現升3%。

【15：25】內地消費股走強，體育用品股造好，李寧  （02331） 破頂，曾高見38.75元，現升逾7%，最新報38.6元，該股年初至今累升逾6成。安踏  （02020） 現升4.9%，報84元，年初至今累升逾2成；特步  （01368）  升5.7%，現報2.42元，滔搏  （06110）  升3.7%，報11.1元；361度  （01361）  部分贖回2021年到期7.25厘票據，股價彈3%，現報1.02元。

【15：05】美團外賣提供的數據顯示，10月1日到3日，跑腿日均訂單量同比增長151%，其中，跑腿代排隊訂單同比增長419%。美團 （03690） 現漲1.5%，報245.4元。

【14：59】阿里巴巴  （09988） 與全球最大的免稅零售商的瑞士公司Dufry在中國組建合資企業，拓展中國旅遊的零售市場，阿里巴巴股價現漲逾2%，報281.2元，成交額55億元。阿里巴巴4連漲，累升約9%。

【14：00】網上流傳國泰將於周一向國泰員工派「大信封」，裁減逾千員工，國泰最新回應時指，今日並沒有消息公布，間接否認今日裁員的消息。國泰午後升幅收窄，現升逾2%，最新報5.46元，成交額1886萬元。

【13：57】國壽 （02628） 股價造好，現升逾4.6%，最新報18.14元，成交額6.9億元。

【13：26】山東黃金 （01787） 建議發新股方式將恒興黃金 （02303） 私有化，每股恒興黃金股份可換5╱29股山東黃金H股，即約0.17241股，相當於每股作價3.29元，涉發行約1.59億股新H股。恒興黃金現跌5%，報3.54元；山東黃金現跌1.7%，報18.76元。

【12：45】美國總統特朗普確診新冠肺炎。根據周日（4日）公布的民調，美國民主黨總統候選人拜登在民調支持度領先特朗普10個百分點。拜登上場料利新能源股，本港的太陽能相關股份今日亦見炒作。

福萊特 （06865） 獲交銀大升目標價55.6%，股價應聲炒上，一度高見22.8元，大升10.9%，創上市新高， 半日收報22.35元， 升8.8%。另外，信義光能 （00968） 亦創新高，曾高見12.88元，午收12.78元，升4%；旗下信義能源 （03868） 也創上市新高，一度升至4.39元，飆升7.9%，午收4.35元，升6.9%。

【12：05】恒指中午收報23,802點，升343點或1.46%，半日成交金額僅219.5億元。銀行股造好，滙豐 （00005） 半日升5%，報31.3元；渣打 （02888） 半日升4.6%，午收36.1元。友邦 （01299） 獲大行唱好，半日升4.5%，報79.3元。

另外，騰訊 （00700） 半日升2.7%，午收525.5元；阿里巴巴 （09988） 半日升1.9%，報280.8元。中芯 （00981） 半日跌5.2%，報17.18元，成交額5.7億元。

【12：00】10月首個交易日，港股今早高開580點，重上兩萬四關，惟其後升幅收窄，中午升358點，兩萬四得而復失。

【11：42】據DigiTimes報道，印度於10月正式調高多項電子產品零組件關税，其中包括已經推遲1年半的面板關税，預計將進一步拉高印度智能手機價格，並加速業者在印度生產面板的步伐。小米 （01810） 股價現升1.2%，報20.7元。

手機設備股普遍偏軟，舜宇光學 （02382） 現跌2.4%，報115.5元；瑞聲科技 （02018） 現跌1.6%，報41.1元；丘鈦科技 （01478） 現跌2.9%，報8.34元；比亞迪電子 （00285） 現跌3.7%，報37.5元；丘鈦 （01478） 跌2.9%，報3.4元；

富智康 （02038） 不跌反升，最新升6.3%，報1.17元；高偉電子 （01415） 升3.6%，報3.5元。

【11：13】中集集團  （02039） 擬私有化中集天達  （00445） ，中集天達現升9%，報0.241元；中集集團現跌0.8%，報8.3元。

中集集團 宣布，擬私有化中集天達，每股作價0.266元，較上交易日收市價0.221元溢價20.36%。中集集團及其一致行動人士共持有中集天達77.49%股權，而其他股東持有22.51%股權，落實私有化最高現金代價為10.8億元。

【10：53】網上流傳國泰航空  （00293） 將於今日向國泰員工派「大信封」，裁減400名國泰城員工及700名國泰機師，影響所及達逾千名，國泰股價現升2.8%，報5.5元，成交額1202萬元。

【10：31】SOHO中國 （00410） 急彈近兩成，最新升18.7%，報2.48元，盤中高見2.59元。

【10：18】滙豐 （00005） 股價今日再急漲，現升逾6%，最新報31.65元。平保 （02318）  旗下平安資管此前再增持滙豐，並再次超越貝萊德（Blackrock）成為滙豐最大單一股東，刺激此前已刺激滙豐股價急彈。外電引述消息指，平保增持滙豐純因財務因素。

其他銀行股亦造好，渣打 （02888） 現升5.9%，報36.55元；恒生 （00011） 現升1.6%，最新報115.9元。東亞 （00023） 升3.4%，報14.72元。

相關文章：【滙豐股價】平保上周斥3億增持滙豐　外電：非因政治考慮（第二版）

【10：03】澳門9月23日向中國內地居民「解禁」，惟十一黃金周首日，澳門訪客人數僅1.55萬人，按年大跌88.5%。濠賭股近全線偏軟，銀娛 （00027） 盤中見1個月低，低見51.05元，最新報51.85元，跌0.2%；永利澳門 （01128） 跌0.8%，現報12.26元；美高梅中國 （02282） 跌0.9%，報9.52元；新濠國際 （00200） 跌2.5%，報13.22元。金沙 （01928） 不跌反升，現升0.7%。

澳門官方數字顯示，昨日1.55萬名入境澳門旅客中，1.45萬名為內地旅客，絕大部分經關閘邊檢站、路氹城邊檢站入境。

相關文章：【澳門黃金周】澳門十一首三日旅客挫87%　主要濠賭股近全線跌（第二版）

【09：55】中車時代電氣 （03898） 董事會通過建議公司發行A股並在科創板上市之議案。中車時代電氣股價曾升13%，最新報27.75元，升7.1%。該公司本次發行股數為不超過2.41億股A股，即不超過本次發行完成後公司總股本的17%。

【09：44】中芯 （00981） 確認，美國限制供應商向中芯國際出口設備，股價跌逾4%，最新報17.3元。

【09：37】友邦 （01299） 獲高盛升目標價，重申「買入」，友邦股價升逾3%，現報78.4元。

【09：30】港股升幅收窄，最新報23,856點。新經濟股造好，騰訊 （00700） 升逾3%，最新報3.1%，阿里巴巴 （09988） 現升逾2%，報282元。美團 （03690） 升1.6%，報245.8元。

【09：20】恒生指數在競價交易時段上升580點，報24,309點，重上兩萬四關。

【09：16】10月期指高開488點，報23,918點。

【09：15】日韓股市今早上升，日經平均指數升1.3%；南韓首爾綜合指數升逾1%。

編輯：吳敏芳

 

中國人壽（02628） 國泰航空（00293） SOHO中國（00410） 科創板 新經濟 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299）

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