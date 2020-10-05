  • 27°C
香港時間 : 20201005日 (一) 10:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯制裁】中芯確認被美國實施出口管制　傳已囤貨設備零件 超今年所需

股樓投資 09:35 2020/10/05

分享：

中芯國際（00981）發出通告，指經過與供應商進行詢問及討論後，已知悉美國商務部工業與安全局 （Bureau of Industry and Security）已根據美國出口管制條例 EAR744.21(b)，向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物 料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

針對該出口限制，中芯和美國工業與安全局已經展開了初步交流，將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。

傳美國制裁中芯 採出口管制措施 中芯回應未收到通知 強調無軍方關係 詳情請按：【見下頁

中芯目前正在評估該出口限制對本公司生產經營活動的影響。基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於中芯未來的生產經營可能會產生重要不利影響。

中芯股價今早開報17.5元，跌3.4%，暫成交8,000萬元。

早前《路透社》引述美國商務部工業與安全局文件顯示，認為對中芯國際的出口會被轉為「軍用最終用途」，存在不可接受的風險，因此要求相關廠商需要獲得許可證才能夠將產品出口到中芯國際。報道又指，今次遭到出口管制的公司，包括中芯在上海、北京、天津、深圳、寧波等地以及意大利的分公司及合資公司。

國際半導體組織警告美國政府 封殺中芯恐損美國利益 詳情請按：【見下頁

分析認為，中芯遭遇美國限制後，無論是否還可以為華為供貨，其最終的產能和技術升級也會受到較大程度的衝擊。此外，美國的公司也免不了受到一些影響，比如中芯第二大客戶高通，高通讓中芯代工了部分芯片。

中芯目前最先進的芯片制程只有14nm，14/28nm先進制程佔比僅9.1%。而全球龍頭台積電已經到5nm，中間還有10nm、7nm，中芯距離台積電技術還差3代。

中芯長江存儲生產線   傳有意削減美國比重 詳情請按：【見下頁

據報道，為了減少美國可能的收緊出口限制帶來的影響，中芯正囤貨關鍵生產設備和重要替換零部件，甚至正在與其他中國芯片製造商合作，建立此類零部件的共享儲備，並已經建立了一個中央倉庫來存儲這些產品。

相關知情人士表示，中芯向美、歐、日本上游供應商採購的規模，已超越2020年全年需求，採購項目包含蝕刻（etching）、微影（lithography）與晶圓清洗機 （wafer cleaning）等制程設備、測試機台，而用於維持設備運作的相關耗材採購量，也都超過一年所需%。

香港股票 中芯國際（00981） 制裁 華為 台積電 晶片

上一篇文章

【千手公關@iM網欄】轉危為機 宣傳走向人性化

下一篇文章

【屋邨網紅@iM網欄】市場開始復甦 迎接報復式消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？