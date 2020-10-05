【中芯制裁】中芯確認被美國實施出口管制　傳已囤貨設備零件 超今年所需

中芯國際（00981）發出通告，指經過與供應商進行詢問及討論後，已知悉美國商務部工業與安全局 （Bureau of Industry and Security）已根據美國出口管制條例 EAR744.21(b)，向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物 料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

針對該出口限制，中芯和美國工業與安全局已經展開了初步交流，將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。

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中芯目前正在評估該出口限制對本公司生產經營活動的影響。基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於中芯未來的生產經營可能會產生重要不利影響。

中芯股價今早開報17.5元，跌3.4%，暫成交8,000萬元。

早前《路透社》引述美國商務部工業與安全局文件顯示，認為對中芯國際的出口會被轉為「軍用最終用途」，存在不可接受的風險，因此要求相關廠商需要獲得許可證才能夠將產品出口到中芯國際。報道又指，今次遭到出口管制的公司，包括中芯在上海、北京、天津、深圳、寧波等地以及意大利的分公司及合資公司。

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分析認為，中芯遭遇美國限制後，無論是否還可以為華為供貨，其最終的產能和技術升級也會受到較大程度的衝擊。此外，美國的公司也免不了受到一些影響，比如中芯第二大客戶高通，高通讓中芯代工了部分芯片。

中芯目前最先進的芯片制程只有14nm，14/28nm先進制程佔比僅9.1%。而全球龍頭台積電已經到5nm，中間還有10nm、7nm，中芯距離台積電技術還差3代。

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據報道，為了減少美國可能的收緊出口限制帶來的影響，中芯正囤貨關鍵生產設備和重要替換零部件，甚至正在與其他中國芯片製造商合作，建立此類零部件的共享儲備，並已經建立了一個中央倉庫來存儲這些產品。

相關知情人士表示，中芯向美、歐、日本上游供應商採購的規模，已超越2020年全年需求，採購項目包含蝕刻（etching）、微影（lithography）與晶圓清洗機 （wafer cleaning）等制程設備、測試機台，而用於維持設備運作的相關耗材採購量，也都超過一年所需%。