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特朗普確診美股上周五受壓　港股ADR向好油價急挫

即市財經 08:48 2020/10/05

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特朗普確診美股上周五受壓　港股ADR向好油價急挫

美國總統特朗普夫婦上周五確診感染新冠肺炎，美股下挫，不少策略分析師認為，在民主黨獲勝的情況下，可能導致稅率調高、監管趨嚴，科技股恐怕因而湧現賣壓，科技股受壓。蘋果（美：AAPL）跌逾3%、Tesla（美：TSLA）跌逾7%。

道指上周五收報27682點，跌134點或0.5%；標指收報3348點，跌1%；納指收報11075點，跌2.2%。

港股ADR向好

美股上周五受挫，港股ADR仍然向好。港股ADR指數收報23,812點，料恒指今日高開352點。滙豐 （00005） 收報30.8元，較港收市升1元；騰訊 （00700） 收報521.163元，較港收市升10元。

紐約期油急跌

 受美國疫情及市場對石油供應過剩憂慮的影響， 油價上周五收市大幅下跌， 紐約及布蘭特期油都跌超過4%，全星期亦錄得跌幅。紐約11月期油上日收報每桶37.05美元， 跌4.31%；倫敦12月布蘭特期油跌穿每桶40美元； 收報每桶39.27美元，跌4.06%。

累計全周，紐約期油跌幅達8%； 布蘭特期油則累跌7%，連續第二周下跌。

金價上周上升

美國總統特朗普確診新冠肺炎，全球股市下滑，國際金價周五不升反跌，但全周仍錄有升幅。 紐約12月期金收報每安士1907.6美元， 跌8.7美元， 跌0.45%，但全周仍累升2.2%。紐約現貨金報每安士1900.4美元， 跌0.2%。

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編輯：吳敏芳

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 美股 基金 香港股票 ADR 布蘭特期油 紐約期油 恒生指數

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