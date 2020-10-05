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【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場 

股樓投資 11:00 2020/10/05

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過去一個月新盤排隊出撃，帶動樓市氣氛更旺，二手放盤業主的議價空間明顯收窄，但近日市場仍錄得投資者大幅劈價，甚至蝕讓個案。其中於去年底入伙的北角維港頌，近日錄得投資者大幅蝕讓個案。

【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王，了解按【下一頁


世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，新近錄得維港頌8座低層A室成交，單位實用面積1,324平方呎，4房間隔，座向北面，享海景，獲區外換樓客以3,900萬元承接，實用面積呎價29,456元。嚴智贇稱，原業主於2017年4月以4,173萬元購入上址投資，持貨3年滿SSD期鬆綁即沽貨離場，賬面蝕讓273萬元或7%。

【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓，了解按【下一頁


此外，紅磡黃埔花園亦錄得10月份首宗成交，其中一名投資者以1,080萬元沽出三房連租約單位，劈價幅度達17%。中原地產周德龍表示，黃埔花園9期1座高層B室，單位連租約，實用面積734平方呎，屬單邊內園船景單位。原業主開初以1,300萬元，跟買家議價後，減價220萬元沽出，減幅達17%。原業主於2010年10月以552.8萬元購入單位，單位大幅升值95%。周德龍指，買家為換樓客，購入單位後，日後考慮收回自用。

【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀，了解按【下一頁

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記者：陳詠妍
紅磡 北角 放盤 維港頌 黃埔花園

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