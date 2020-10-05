【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場 

過去一個月新盤排隊出撃，帶動樓市氣氛更旺，二手放盤業主的議價空間明顯收窄，但近日市場仍錄得投資者大幅劈價，甚至蝕讓個案。其中於去年底入伙的北角維港頌，近日錄得投資者大幅蝕讓個案。

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世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，新近錄得維港頌8座低層A室成交，單位實用面積1,324平方呎，4房間隔，座向北面，享海景，獲區外換樓客以3,900萬元承接，實用面積呎價29,456元。嚴智贇稱，原業主於2017年4月以4,173萬元購入上址投資，持貨3年滿SSD期鬆綁即沽貨離場，賬面蝕讓273萬元或7%。

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此外，紅磡黃埔花園亦錄得10月份首宗成交，其中一名投資者以1,080萬元沽出三房連租約單位，劈價幅度達17%。中原地產周德龍表示，黃埔花園9期1座高層B室，單位連租約，實用面積734平方呎，屬單邊內園船景單位。原業主開初以1,300萬元，跟買家議價後，減價220萬元沽出，減幅達17%。原業主於2010年10月以552.8萬元購入單位，單位大幅升值95%。周德龍指，買家為換樓客，購入單位後，日後考慮收回自用。

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