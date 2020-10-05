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【樓市旺場】4天長假港人無得去旅行轉去買樓 二手成交爆升5成 新盤銷情旺

股樓投資 07:30 2020/10/05

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剛過去一連4天的中秋國慶假期，為疫情緩和後的首個長假期，但港人未能到外國旅遊，不少人趁業主仍有價傾，於是次長假期物色筍盤，部分買家加快入市步伐，二手成交量上升，新盤銷情也相當不俗，也錄得新高成交。

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根據香港置業旗下分行截至周日（4日）下午3時統計，港、九及新界十大二手指標藍籌屋苑於過去4天長假期(10月1日至10月4日)共錄30宗成交；至於單計週末兩日(10月3日至10月4日)則錄得約12宗成交，較上週末升約5成。本週末十大指標屋苑當中，有6個屋苑錄得成交，當中西九四小龍錄4宗表現最好，太古城、沙田第一城及新都城各錄2宗，康怡花園及將軍澳中心則各錄1宗成交，其餘屋苑暫未有成交。

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香港置業行政總裁李志成表示，本港疫情趨向緩和，低息環境延續，新盤市場承接旺盛，市場氣氛向好，中秋及國慶四天長假期市民一般留港消費，踴躍外出，不少人趁長假期尋覓筍盤，帶動二手睇樓活動及交投活躍，部分買家加快入市步伐，以免錯失入市良機，入場筍盤被迅速消化。疫情續放緩，市場預計第四季有多個全新盤逾萬伙有機會陸續登場，一手勢將續搶焦點，二手市場亦有望受惠新盤向隅客回流情況。另外市場憧憬中港有望恢復通關，屆時內地購買力湧現，豪宅承接將繼續看俏。


再看美聯物業的數據，據美聯物業分行統計，在剛過去中秋及國慶節一連4天的長週末(10月1至10月4日)10大藍籌屋苑合共錄得約37宗買賣成交，交投氣氛不俗，若按週六及日計則錄得約18宗，較對上一個週末約17宗微升約5.9%，連續9個週末錄雙位數水平。至於按15大屋苑計算，4天共錄得48宗買賣成交，而週末兩天則錄得約22宗，較上週末錄得的19宗升約15.8%。

【樓市見底】疫情見曙光 新盤群湧推出 交銀謝騏聰細數樓市兩個重大關鍵，了解按【下一頁

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，樓市氣氛好轉，10月份多個新盤部署登場，加上疫情持續「受控」，過去積壓多時之購買力湧現，大量市民4日長假「全城留港」，並趁機於二手市場入市，10大二手屋苑交投承接表現不俗。他預期，第4季發展商將會「報復式」推盤，當中本月份大圍站焦點大型新盤勢登場，料刺激物業市場成交量反彈，一手帶動二手下，相信本月一、二手承接表現雙雙回彈。

新盤方面，不少新盤於長假期間獲承接，其中恒基地産（00012）旗下西營盤藝里坊‧2號於一連4天長假期沽出8伙，當中更錄成交價及呎價新高紀錄。恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝先生表示，藝里坊‧2號29樓A室，實用面積381平方呎，成交價達1,158.8萬元，創項目售價新高；該盤日前也以967.1萬元售出29樓G室，成交呎價33,698元，創項目呎價新高。另外，同系北角維峯‧浚匯也錄得新高成交。項目26樓A室，實用面積267平方呎，以866.9萬元沽出，成交呎價達32,471元，創該盤呎價新高。

【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨，了解按【下一頁


至於會德豐地產旗下將軍澳「O’East」及「O’South」系列樓盤於過去4日國慶長假期共售出12伙單位，套現逾1.43億元。其中MALIBU 3伙； MONTARA沽出 2伙； GRAND MONTARA沽出1伙； MARINI沽出 2伙；GRAND MARINI沽出 1伙；OCEAN MARINI沽出2伙，而Monterey則沽出1伙。

 

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記者：陳詠妍
發展商 二手市場 疫情 恒基 藝里坊‧2號 MONTARA MONTEREY 維峯‧浚匯

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