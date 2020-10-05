【iBond 2020】100億新iBond開賣在即　加碼發行機會有幾大？

▲ 100億新iBond開賣詳情於周一(5日)公布

政府停發3年的通脹掛鈎債券（iBond）快將開售，金管局今日下午將公布發行詳情。財政司司長陳茂波昨日率先公布，新一批iBond保證息率上調至2厘，並放風若認購反應熱烈，會考慮加碼。重溫歷年iBond認購反應，到底今次認購人數會否破紀錄、並促使政府加碼發行？

歷來iBond認購反應

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政府2011年首次推出與本地綜合消費物價指數掛鈎的iBond，除第一批iBond因未被廣泛認識，導致認購反應比較冷淡，緊接發行的5批iBond，4輪認購人數都接近或突破50萬，最多人認購的一次要數2015年的59.7萬人。

以成為新股凍資王的農夫山泉 （09633） 對比，2015年的iBond認購人數，足足相當於農夫山泉的84%。

專家：料最終加碼機會不大

超低息環境持續，設2厘保證息率的iBond具一定吸引力，陳茂波明言若認購反應佳將考慮加碼發行。

耀才證券 （01428） 行政總裁許繹彬指，以每批iBond發行規模100億元、入場費1萬元計，即使有100萬人認購仍然可以做到每人一手。因此他表示，除非有過百萬人認購，否則最終加碼的機會不大。

認購策略：全家總動員、小注認購最好

參考歷年iBond的分配結果，除第一批凡認購44手以下便可足額配發，往後每輪都做到「人人有份永不落空」，平均認購2手便可穩獲一手，因此專家建議全家總動員、分散小注認購最好。

許繹彬建議，沿用過往策略即分人頭認購，假若今批iBond再有50萬人認購，即每人可獲分配2至3手，因此每人小注認購2、3手便已足夠。

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編輯：趙穎妍