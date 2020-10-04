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【美股焦點】《灰犀牛》作家Michele Wucker︰美股災難即將發生

即市財經 23:37 2020/10/04

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Michele Wucker表示，美股災難即將發生。

美股近日顯著回調，但仍然處於高位水平。着名金融暢銷書《灰犀牛》作家Michele Wucker形容︰「美股是一場即將發生的災難。」她更言，即使在近期出現調整後，股市仍然與實體經濟脫節，未來有着很大的風險。

Wucker表示，現時美股就像「荷蘭鬱金香狂熱」（DutchTulip Mania）那樣，最終投資者將意識到他們手中持有的紙張潛在價值與售價不符。

她續表示︰「最近有人對我說，當前的經濟情況讓他想起了2007年。當時地產市場已經出現了嚴重危機，但骨牌效應還沒有在經濟和市場中蔓延。這種情況正是我在今天感受到。」

美國股市暴漲亦吸引了不少散戶投資者入市，Wucker認為受害最深的將會是這些「小人物」，包括許多利用政府的紓困支助來投資「仙股」（penny stocks）的人。

警惕三大「灰犀牛」

Wucker在她的着作《灰犀牛》（The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore）用「灰犀牛」比喻作那些高概率發生、影響巨大、但又不被人重視的危機。她的作品在金融界亦相當巨影響力。

據她表示，當前她眼中的三大灰犀牛，包括金融系統的脆弱、氣候危機和不平等問題。她表示，所有預防這些風險的政策方向都同時支持着經濟增長。

另外，Wucker亦提到了她對人民幣國際化的看法，認為當中需要權衡取捨。她指出，人民幣國際化會使得許多交易變得更加簡單；但是國際化也意味着放棄對貨幣政策的控制，而這可能進而造成潛在的內部經濟衝擊。

相關文章︰【美國大選】拜登當選恐成美股灰犀牛? 研究：民主黨任內股市更佳

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編輯︰侯景成

 

美股 經濟 美國 人民幣國際化

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