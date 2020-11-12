【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日觧？　一文看清6批iBond首日升幅

▲ iBond每次發行皆獲熱捧，首日回報有幾多？

新一批通脹掛鈎債券iBond 2020的配發結果今日出爐，政府首次上調保底息至2厘。iBond對上一次發行已經是2016年，事隔四年，iBond再次推出。究竟iBond派息機制如何？iBond回報又是如何計算？有意「即日鮮」的投資者，歷年iBond首日回報如何？下文將有詳細解答。

iBond分配結果今午出爐，緊貼最新消息【下一頁】

iBond既名為「通脹掛鈎」，派息率固然是與本港綜合消費物價指數（CPI）掛鈎，計算方式由派息日起計過去6個月的平均按年通脹率，但由於設有保證利率，意味即使通縮投資者仍然可以獲發至少2厘利息。

iBond年期設定為3年，每半年派息一次，以每手1萬元計，一年可以穩袋至少200元利息。如果持有足3年，每手則可以賺取最少600元利息。

要知歷年iBond首日回報如何？看圖便知

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當iBond到期，便會全數付清本金予投資者。若投資者期間有資金需要想套現，可以選擇向銀行提早贖回，或經二手市場買賣方式轉手，要留意的是由銀行回購及二手買賣價格會有些微差別，而二手買賣方式亦可能涉及其他交易費用。

iBond應該長揸定短炒？可看【下一頁】

銀色債券都跟隨加息，保底息高見3.5厘，即睇認購詳情【下一頁】

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編輯：陳韻妍