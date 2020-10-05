【iBond 2020】甚麼是iBond？歷來iBond首日回報如何？

▲ iBond每次發行皆獲熱捧，首日回報有幾多？

金管局今日將公布新一批iBond通脹掛鈎債券的發行詳情。iBond對上一次發行已需要追溯至2016年，事隔四年，iBond 2020終於落實推出。究竟iBond是甚麼？iBond回報又是如何計算？歷年iBond首日回報如何？下文與你一一披露。

iBond的結構簡單易明，一般為3年期，每半年派息一次，息率與本港綜合消費物價指數（CPI）的平均按年通脹率掛鈎，同時iBond並設有保證利率；當iBond到期，便會全數付清本金予投資者。歷年iBond的回報均不俗，即使CPI呈負數（意味經濟出現通脹），iBond所設的最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷入零回報。

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要知歷年iBond首日回報如何？看圖便知

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財政司司長陳茂波已預告，iBond 2020將會設有最低保證息率（俗稱「保底息」）2厘，較昔日的iBond只有1厘的保底息，iBond 2020的回報更加吸引。

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編輯：陳韻妍