【新股IPO】Deliveroo傳明年在倫敦上市　估值超過200億港元

疫情下多個行業大受打擊，不過亦有一些「疫」市奇葩，送餐服務就是其中之一，無論是在香港或世界各地，因疫情影響大家減少外出，或避免人群聚集，都較傾向選擇送餐服務，致令這行業在近期業績做好。

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引述英國媒體報道，英國最大的送餐平台戶戶送（Deliveroo）計劃將於明年在倫敦上市，並已委任高盛為上市安排行；估值或超過20億英鎊（約200億港元）。

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其實，上月已有消息傳出Deliveroo正初步探討上市可能，與潛在顧問討論公司股份2021年在交易所掛牌。不過對於上市事宜，Deliveroo表示不予置評。

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記者：張以正