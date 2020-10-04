【美股焦點】美國司法部據報將向Google提起反壟斷訴訟 針對搜尋器壟斷行為

▲ 消息指，美國司法部將針對Google提起反壟斷訴訟。

外電報引述消息指，美國司法部計劃最早於下周，以涉嫌濫用壟斷地位為由起訴Alphabet（美︰GOOG）旗下Google，為逾十年來最大規模的反壟斷訴訟。知情人士稱，美國司法部已經擬議了一份反壟斷訴訟文本，並進行了討論。

此前，美國政府已針對Google進行了近16個月的反壟斷調查。報道引述消息人士稱，訴訟針對的是Google於網上搜索領域的壟斷行為，訴訟內容主要包括Google與蘋果等智能手機製造商所簽訂的、以Google為移動設備默認搜索引擎的合同，及一些其他方面的壟斷行為。

訴訟針對的是谷歌於在線搜索領域的壟斷行為。這將是美國幾十年來，針對公司壟斷發起的最大規模訴訟。上一次令人印象深刻的大規模反壟斷訴訟，是2004年美國加州多個城市政府聯合對微軟公司提出起訴，控告其濫用在個人電腦操作系統領域的壟斷地位，對商品制定不合理的價格。

此前，美國司法部曾就Google利用Chrome瀏覽器收集用戶數據，以推廣自家產品、打壓競爭產品的行為做出調查。

兩名知情人士向透露，有個別州份預計將在未來幾周針對Google的壟斷行為單獨提起訴訟。但他們表示，相關州仍在與司法部就合作事宜進行談判。

相關文章︰【美股焦點】蘋果App Store上季營收近Google Play兩倍

歐洲多國開徵數碼服務稅 亞馬遜、蘋果、Google英國加價2%

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https://bit.ly/2EuPcIq

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成