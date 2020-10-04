【華為禁令】日本SONY、KIOXIA傳已向美國申請許可　冀恢復對華為供貨

▲ 華為早前遭美國封殺，限制供應商向其提供貨品。

美國政府針對華為禁令生效後，多家企業先後申請向華為供貨的許可。日本傳媒報道，近日，索尼（美︰SNE）、鎧俠KIOXIA（前東芝記憶體）已向美國商務部申請繼續向華為貨。但截至10月3日，申請尚未被批准。

自9月15日美國對華為的禁令正式生效後，索尼公司和鎧俠公司已停止向華為供貨。報道指，華為是這兩家公司的關鍵客戶，如果得不到供貨許可，面臨收益前景惡化的風險。

鎧俠公司的主要經營半導體記憶體業務，主要用於智能手機；索尼的圖像傳感器半導體近8成銷售額都來自智能手機業務。據稱，索尼和華為之間的每年交易規模能達數千億日圓。

而據較早前報道，美國晶片商AMD（美︰AMD）、英特爾（美︰INTC）已獲得重新向華為供貨的許可，惟這些公司均未有披露許可的詳細條款。

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編輯︰侯景成