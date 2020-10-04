【美國總統選舉】首場辯論後拜登優勢擴大 NBC民調︰拜登領先特朗普14個百分點

▲ 美國總統特朗普此前確診新冠肺炎，惟暫未知事件對選情的影響。

美國大選形勢不利於總統特朗普。NBC及華爾街日報聯合舉辦的10月最新民意調查顯示，民主黨參選人拜登的支持度較特朗普高14個百分點，差距較上一個月時8個百分點有所擴闊。

調查於上周三（9月30日）至周四（10月1日）舉行，對800名註冊選民進行了電話調查，誤差幅度為正負3.46個百分點。拜登獲得了全國53％的登記選民的支持，而特朗普則只有39％。該調查在周二（9月29日）的首次總統辯論之後舉行，但在特朗普宣布確診新冠肺炎之前結束。

有大約四分之三的受訪者（73％）表示，辯論對他們的投票的意向沒有影響。另有19％受訪者稱這使他們更有可能支持拜登，而6％的人表示這使他們更有可能支持特朗普。

同時，根據RealClearPolitics的數據，拜登在數個關鍵搖擺州的民意調查中遙遙領先，其中包括賓夕法尼亞州，密歇根州，威斯康星州和亞利桑那州。

由於最新民意調仍未計入特朗普確診新冠肺炎的因素，暫未知對選情會否有重大影響。

值得注意的是，美國總統大選中的副總統辯論將於周三（10月7日）如期舉行。另外，特朗普可能會不得不在暫停競選活動一段時間，外界亦相當關注此段期間的變化。

相關文章︰【特朗普確診】姆欽指特朗普症狀非常輕 稍後將向對方滙報

【美國大選】諾獎得主克魯明：若特朗普連任 中美關係會更惡劣

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口 https://bit.ly/33SNrgW

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成