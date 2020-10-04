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【旅遊解禁】日本擬最快明春開放旅客入境　需出示病毒檢測　陰性才准入境及觀賞奧運

環球政經 22:32 2020/10/04

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新冠肺炎持續，各國也採取入境限制，實施「封關」，不少香港人已大半年無法外旅。據外媒報道，為迎接明年東京奧運，日本政府正研究最快在明年春天「有條件」開放旅客入境，屆時將推出一系列防疫措施，包括要求旅客下載健康管理App。

受新冠肺炎疫情影響，原定於今年夏天舉行的東京奧運，被迫延至明年7月舉行。據日本時事通信社報道，日本政府為了迎接明年的東京奧運，研究將外地旅客入境限制解禁。日本政府擬要求旅客在出發地點進行病毒檢測，入境時要出示陰性證明，並要購買有新冠保障的旅遊保險。對病毒檢測呈陰性的人士，才可觀賞東京奧運的賽事。

旅客亦要下載一個健康申報手機App，在入境日本後的14天內，每天都要透過該應用程式申報健康狀況。

 

2020年第四季讀者投資部署調查

2020年終於踏入第四季，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟走下坡，國際關係漸趨緊張，投資市場愈來愈波動。《iMoney智富雜誌》誠邀讀者分享你在第四季的投資部署，調查結果稍後於雜誌內公布。

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責任編輯：葉卓偉

疫情 出入境管制 東京 新冠肺炎疫情 旅遊保險

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