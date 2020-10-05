【特朗普確診】港股今起復市　投資市場要點反應？本網直接解構！

「十一」長假期間，美國總統特朗普（Donald Trump）確診肺炎，震驚全球投資者，美股應聲回吐。而港股今起復市，特朗普「中招」對港股市場的影響相信會一併在今天之內反映。究竟投資者應如何解讀有關特朗普的消息？港股又應如何走向？本網在此一一羅列。

港股影響

瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎分析局勢，指特朗普或因確診而無法參加往後兩場的總統辯論，惟參考過往經驗，「辯論大會不太影響最終（選舉）結果，選民本身已有（既定）意願」，故認為染疫消息未必打亂整個選舉形勢。據該行估算，拜登較大機會贏得總統之位，機率為50%。

李智穎認為調整出現，乃特屬指標性人物，隨着他已染疫，防疫限制措施料更難在短期內解封，遂拖累經濟復甦前景，引發市場短期震盪。值得注意是，考慮到疫苗一旦普及，將有利經濟活動全面恢復，故她提醒投資者未宜過分悲觀。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃柏寧同樣指出，特朗普身體狀況雖增添市場不明朗性，惟各國央行近月亦大舉「放水」支撐股市，形容在好淡因素同時充斥下，環球市場在美國大選塵埃落定前，難見單一上升或下跌趨勢，而是呈現反覆上落格局。

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美股影響

摩根大通國際私人銀行市場策略主管David Stubbs表示，市場關注點由選舉勢轉移至總統失去工作能力（incapacitated）的可能性，為政策及地緣政治局勢前景帶來更大不確定性。

法興環球外滙策略主管Kit Juckes稱，美國民眾可能會重新考慮投票意向，同時接下來的副總統辯論重要性會大幅提高。市場接下來會更關注疫情及醫療方案，較少關注經濟數據。

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編輯：莫亦熙、侯景成