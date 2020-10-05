  • 26°C
香港時間 : 20201005日 (一) 08:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普確診】港股今起復市　投資市場要點反應？本網直接解構！

即市財經 07:20 2020/10/05

分享：

「十一」長假期間，美國總統特朗普（Donald Trump）確診肺炎，震驚全球投資者，美股應聲回吐。而港股今起復市，特朗普「中招」對港股市場的影響相信會一併在今天之內反映。究竟投資者應如何解讀有關特朗普的消息？港股又應如何走向？本網在此一一羅列。

港股影響

瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎分析局勢，指特朗普或因確診而無法參加往後兩場的總統辯論，惟參考過往經驗，「辯論大會不太影響最終（選舉）結果，選民本身已有（既定）意願」，故認為染疫消息未必打亂整個選舉形勢。據該行估算，拜登較大機會贏得總統之位，機率為50%。

李智穎認為調整出現，乃特屬指標性人物，隨着他已染疫，防疫限制措施料更難在短期內解封，遂拖累經濟復甦前景，引發市場短期震盪。值得注意是，考慮到疫苗一旦普及，將有利經濟活動全面恢復，故她提醒投資者未宜過分悲觀。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃柏寧同樣指出，特朗普身體狀況雖增添市場不明朗性，惟各國央行近月亦大舉「放水」支撐股市，形容在好淡因素同時充斥下，環球市場在美國大選塵埃落定前，難見單一上升或下跌趨勢，而是呈現反覆上落格局。

【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　禁令對生產經營或產生重要不利影響

【國泰裁員】國泰航空傳周一裁逾千名空中服務員及機師　國泰：不評論市場傳言

【疫境求存】東瀛遊網購平台面世四月暫未扭轉乾坤　促港府推旅遊氣泡

美股影響

摩根大通國際私人銀行市場策略主管David Stubbs表示，市場關注點由選舉勢轉移至總統失去工作能力（incapacitated）的可能性，為政策及地緣政治局勢前景帶來更大不確定性。

法興環球外滙策略主管Kit Juckes稱，美國民眾可能會重新考慮投票意向，同時接下來的副總統辯論重要性會大幅提高。市場接下來會更關注疫情及醫療方案，較少關注經濟數據。

【撈底買美股？】美股基金最新一周吸資500億元　佔環球股票資產六成

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

編輯：莫亦熙、侯景成

香港股票 美股 特朗普 拜登 選舉 地緣政治 美國 香港 股票 花旗銀行

上一篇文章

【iBond 2020】甚麼是iBond？歷來iBond首日回報如何？

下一篇文章

【特朗普確診】醫生指特朗普的情況持續改善　最快周一可返回白宮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　禁令對生產經營或產生重要不利影響
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　禁令對生產經營或產生重要不利影響
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】