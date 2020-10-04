【MPF】強積金年率化回報4.2%跑贏通脹　黃友嘉：證明當年選擇正確

▲ 強積金20周年，積金局主席黃友嘉說，強積金年率化回報4.2%勝通脹，證明當年選擇正確。

積金局主席黃友嘉今天（10月4日）於網誌表示，強積金制度今年將踏入20周年，總資產由首兩年多不足6,000萬元，截至8月已突破1萬億元，當中約3,200億元為扣除收費後的淨投資回報，而扣除收費和開支後的年率化回報為4.2%，高於同期的通脹率1.8%，充分證明當年選擇制定強積金制度是正確的。

黃友嘉言，雖然社會仍有一些人抗拒定期定額供款的做法，但制度的初心就是透過定額供款的設計，以「平均成本法」的概念，協助打工仔建立為退休儲蓄的習慣。打工仔每月的供款看似不太多，但經過年月的累積，加上善用當中的「複息效應」，如供款期越長、供款款額越多，可帶來的保障就自然越大。

他續指，根據強積金受託人提供資料顯示，在2000年12月強積金制度推出時開立，並持續收取供款至2019年12月底的供款帳戶，帳戶平均累積的強積金為42萬元。就當中有同時收取自願性供款的帳戶，若同時計及強制性供款及自願性供款產生的強積金，帳戶平均累積強積金已超過100萬元。

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編輯：陳華