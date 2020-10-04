【柬埔寨賭場】金界公布首三季營業數據　博彩淨收入恢復疫情前91%

▲ 截至9月底止，金界博彩總收入錄近6.1億美元，淨收入則逾2.9億美元

擁柬埔寨濠賭業務的金界 （03918） 公布今年首9個月經營數據，指賭場業務由7月8日重啟起計，平均每日博彩營業額及平均每日博彩淨收入均錄得「不俗的復甦」，其中電子博彩機營業額更優於首季疫情爆發前，連帶物業設施的平均每日人流亦見恢復，平均每日酒店房間出租率同時「持續增加」。

金界視8月1日起至9月底的一段時間為「重啟後期間」，而這段期間大廳賭桌按押籌碼和貴賓轉碼的每日平均營業金額分別達349.9萬美元及7609.6萬美元，相當於首季因疫情爆發而關閉前的93%和71%。另外，日均電子博彩機投入金額更為553.6萬美元，略高於疫情前的552.4萬美元。

以博彩業務分部劃分的話，金界在大廳賭桌、電子博彩機、貴賓等方面的收入均迫近疫情前水平，上述「重啟後期間」，三者平均每日淨收入為疫情前的88%、94%、92%，令期內整體平均每日博彩淨收入錄166.8萬美元，相當於疫情前91%。

截至9月底止，金界博彩總收入錄近6.1億美元，淨收入則逾2.9億美元。

另外，疫情全球爆發雖令多國經濟皆陷入衰退，金界卻指，集團於「爆發期間無裁減員工」，截至9月30日，員工數目為8450名，分析派駐柬埔寨、香港、澳門、馬來西亞、泰國、英國、美國及俄羅斯。

金界股價於長假期開始前報9.21港元，市值接近400億元。

【虛擬銀行】虛銀系統輪流爆事故 平安壹賬通開業首日遭DDoS攻擊

【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料 禁令對生產經營或產生重要不利影響

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

編輯：莫亦熙