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【疫市成交】海濱花園交投活躍　3房海景減價20萬 成交800萬

股樓投資 09:05 2020/10/05

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樓市回勇，買家入市步伐明顯加快。荃灣海濱花園交投活躍，9月共錄得17宗成交，平均實用呎價12,839元。

中原地產環宇海灣分行副分區營業經理李建華表示，海濱花園6座高層H室，實用面積579平方呎，三房一廁間隔，睡房可享海景，叫價820萬元，經買家議價後，減價20萬元，以800萬元成交，折合實用呎價13817元。

健威月租1.58萬 低市價1成　業主6年前買入 現享租金回報4厘 詳情請按：【見下頁

李建華指，買家為同區用家，為住近家人，主力物色海濱花園放盤，心儀上址享海景，間隔合用，見業主肯減價，隨即拍板承接。原業主則於2012年2月以380萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利420萬元或1.1倍。

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記者：李兆明

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