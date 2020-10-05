【私有化】中集天達抽升近一成　獲中集集團溢價兩成私有化

▲ 中集集團擬私有化中集天達。

中集集團 （02039） 宣布，擬私有化中集天達 （00445） ，每股作價0.266元，較收市價0.221元溢價20.36%。中集集團及其一致行動人士共持有中集天達77.49%股權，而其他股東持有22.51%股權，落實私有化最高現金代價為10.8億元。

中集天達高開高走，現勁飆9.5%，最新報價0.242元。中集集團今早高開，曾高見1.4%後倒跌，現微挫0.36%。

公告亦指出，惠生能源 （02236） 已作出不可撤銷承諾，放棄其有關可轉換債券要約的權利。

中集天達表示，母公司等要約人打算作出一系列發展策略，而策略可能影響公司短期發展勢頭，並導致母公司與投資者着重本公司股價上之觀點產生分歧。

實行該建議後，聯席要約人及公司可專注長期利益並作出有關方面之戰略決策，毋須受到作為公眾上市公司之監管限制及股價期望方面之市場壓力。

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編輯︰侯景成