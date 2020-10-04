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【南高加索衝突】阿塞拜疆第二大城市被轟炸 揚言向亞美尼亞報復

環球政治 21:27 2020/10/04

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甘賈遭到炮火攻擊，多間房屋被毀。

南高加索地區的衝突持續升溫，阿塞拜疆指責亞美尼亞發射火箭，轟炸其第二大城市甘賈（Ganja），造成一名阿塞拜疆平民喪生，另有4人受傷。阿塞拜疆威脅向亞美尼亞報復，將摧毀對方境內的軍事目標。而力撐阿塞拜疆的土耳其也譴責亞美尼亞攻擊平民。

阿塞拜疆聲稱亞美尼亞2300士兵被殺 聯合國促停戰【下一頁】

亞美尼亞與阿塞拜疆衝突23死 爭「納卡」主權 多國籲停火【下一頁】

南高加索衝突爆發約一星期，原本衝突主要限制於阿塞拜疆軍方跟境內「納戈爾諾－卡拉巴赫」（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）地區的亞美尼亞人之間，但之後漸演變為阿塞拜疆跟亞美尼亞這兩個國家之間的衝突。

阿塞拜疆第二大城市甘賈周日受襲後，總統顧問哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）明言會報復：

「阿塞拜疆將會直接摧毀亞美尼亞境內的軍事目標，它們向（阿塞拜疆）人口稠密的地區開炮。」
（Azerbaijan will destroy military targets directly inside Armenia from which shelling of its population centres is taking place.）

有別於各國呼籲克制，土耳其近期積極支持阿塞拜疆，其外交部迅速表態，譴責亞美尼亞周日針對甘賈的平民發動攻擊，形容是亞美尼亞「不合法」態度的又一例子。

亞美尼亞否認向阿塞拜疆發動或指示發動任何攻擊。而納巴地區領袖其後表示，曾經向甘賈的空軍基地發動攻擊，但其後為免平民傷亡而中止攻擊。

甘賈有33.5萬人口，距離納巴首府漢肯德（Stepanakert）約100公里，跟亞美尼亞城市瓦爾代尼斯（Vardenis）則相距80公里。亞美尼亞曾經指，阿塞拜疆透過甘賈向瓦爾代尼斯發動攻擊。

甘賈有車輛被塌下的瓦礫壓毀。

責任編輯：陳啟賢

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