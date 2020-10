【南高加索衝突】阿塞拜疆第二大城市被轟炸 揚言向亞美尼亞報復

南高加索地區的衝突持續升溫,阿塞拜疆指責亞美尼亞發射火箭,轟炸其第二大城市甘賈(Ganja),造成一名阿塞拜疆平民喪生,另有4人受傷。阿塞拜疆威脅向亞美尼亞報復,將摧毀對方境內的軍事目標。而力撐阿塞拜疆的土耳其也譴責亞美尼亞攻擊平民。

南高加索衝突爆發約一星期,原本衝突主要限制於阿塞拜疆軍方跟境內「納戈爾諾-卡拉巴赫」(Nagorno-Karabakh,簡稱納卡)地區的亞美尼亞人之間,但之後漸演變為阿塞拜疆跟亞美尼亞這兩個國家之間的衝突。

阿塞拜疆第二大城市甘賈周日受襲後,總統顧問哈吉耶夫(Hikmet Hajiyev)明言會報復:

「阿塞拜疆將會直接摧毀亞美尼亞境內的軍事目標,它們向(阿塞拜疆)人口稠密的地區開炮。」

(Azerbaijan will destroy military targets directly inside Armenia from which shelling of its population centres is taking place.)