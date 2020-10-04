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【日本旅遊】日本研明年春季放寬旅客入境　為配合東京奧運舉行　

即市財經 21:22 2020/10/04

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日媒引述當局官員報道指，為配合明年夏天舉行的東京奧運會，最快明年春季放寬符合資格的旅客入境。

日本時事通信社引述政府官員報道，當局為配合延後至2021年夏天舉辦的東京奧運會，已開始檢討「有條件」開放外國旅客入境，將密切關注國內外疫情發展，預計明年1月推出措施，並於4月起試行。

報道指，受新冠疫情影響，日本政府原則上禁止159個國家或地區人士入境，惟就部分商務旅客等逐步解禁。政府將針對明年東京奧運舉辦，外國旅客的出入境研究具體措施。

據悉，日本政府或要求外國旅客在各自國家申請日本簽證時，下載指定的健康管理APP，並取得病毒篩檢陰性證明，還需購買醫療保險。完成上述措施，只要在入境日本時，檢查確認呈陰性，即可前往東京奧運會賽場觀賽。

而日本官員考慮對符合規定入境的外國旅客，免除隔離14天的檢疫措施，但入境日本後的14天內都必須透過專用APP滙報健康狀況。日本政府將設置健康管理APP「發燒健康諮詢協助中心」（暫稱）。

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編輯：陳華

疫情 簽證 出入境管制 日本 奧運會 強積金

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